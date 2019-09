LIJEČNICI I MEDICINSKE SESTRE TRAŽE VEĆE PLAĆE: ‘Ljudi svaki dan odlaze iz zdravstva. Tko će nas sutra liječiti?!’

U ovu akciju oko 12 sati uključio se KBC Zagreb, Opća bolnica Dubrovnik te splitski KBC i to zastojem rada u trajanju od 30 minuta do sat vremena, ovisno o organizaciji

Sindikati iz zdravstva u srijedu su organizirali prosvjed naziva “Pet do 12” kako bi ukazali na velike probleme s kojima se zdravstveni radnici susreću. Zaposleni su se okupili u krugu bolnica pa poručili Vladi da je situacija u zdravstvu ozbiljna te da je povećanje plaća potrebno kao i potpisivanje kolektivnog ugovora.

“Medicinska sestra s 20 godina radnog staža, koja radi u Intenzivnoj, koja ima troje djece, koja dakle ima puno olakšica, dobije plaću od 7.000 kuna, s blagdanima i nedjeljama. Sestre rade same na po dvadesetak pacijenata, a u EU medicinska sestra skrbi za tri do četiri pacijenta, sve ostalo se dodatno plaća”, kazala je za N1 jedna zdravstvena djelatnica koja je sudjelovala u ovoj akciji.

‘Tko će nas sutra liječiti?’

Navela je da zdravstveni radnici žele da se adekvatnije vrednuje njihov rad. Djelatnica splitskog KBC-a kazala je da “ljudi iz zdravstvenog sektora svakodnedno odlaze” i da se “trebamo se zapitati tko će nas sutra liječiti”. Smatra da politiku i odnos prema zdravstvu treba promijeniti. Tvrdi da se nada da do štrajka neće doći ako ove kampanje urode plodom.

U ovu akciju oko 12 sati uključio se KBC Zagreb, Opća bolnica Dubrovnik te splitski KBC i to zastojem rada u trajanju od 30 minuta do sat vremena, ovisno o organizaciji. Ovom predštrajkaškom akcijom odlučili su upozoriti i Vladu, ali i građane na to da je stanje u sustavu neizdrživo i da medicinske sestre i liječnici previše rade i to bez odmora. Osim toga, nemaju niti vremena za godišnji odmor, prenosi N1.



