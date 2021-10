Obiteljski liječnici bijesni su na Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) zbog Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (ZPSC).

Naime, MUP je ljetos uputio na javno savjetovanje spomenuti Nacrt, a prema njemu obiteljski liječnici moraju prijaviti policiji sve pacijente vozače koji zbog zdravstvenog stanja nisu sposobni za upravljanje vozilom. Javno je savjetovanje završeno, a MUP nije prihvatio primjedbe obiteljskih liječnika, zbog čega su liječnici ogorčeni, piše Index.

Liječnici bi, dakle, vozaču izdali upozorenje, odnosno obavijest o nesposobnosti za upravljanje vozilima, "koja bi bila upisana u CEZIH, a vozači bi se morali pridržavati navedene obavijesti te ne upravljati vozilom. Obavijest će putem CEZIH-a biti dostavljena Ministarstvu unutarnjih poslova, čime bi se smanjilo administrativno opterećenje liječnika vezano za slanje pisanih obavijesti MUP-u", navodi se u Nacrtu ZPSC-a.

Liječnici ogorčeni

Predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM) Nataša Ban Toskić kazala je da se striktno protive tom zakonu i da su ogorčeni jer su jučer vidjeli da nije uvažena ni prihvaćena niti jedna njihova primjedba. Liječnici ističu nekoliko problema u Zakonu navodeći da ih se pretvara u "policajce i cinkaroše". Ističu da se odnos liječnik - pacijent temelji prvenstveno na povjerenju te, među ostalim, postavljaju pitanje zašto bi liječnik obiteljske medicine uopće znao tko ima vozačku dozvolu ili ne jer "pacijent nije dužan ni obavezan to reći liječniku, a može mu i slagati".

"MUP je odbio sve primjedbe, jučer smo vidjeli odgovore na sve primjedbe liječnika obiteljske medicine na savjetovanju. U odgovorima predlagatelja zakona nismo uočili ništa novo, nikakav argument, nikakvo shvatljivo obrazloženje zašto se odbijaju naše primjedbe. Čini se da su kopirali svoje teze iz prijedloga izmjena, koje su neshvatljive, paušalne, ne dotiču se medicinske struke", kazala je Ban Toskić za Index. Kazala je i to da se u odgovorima na primjedbe liječnika spominje da su konzultirani KOHOM i Hrvatske liječnička komora što, ističe liječnica, nije istinito te da u radnoj skupini koja je sudjelovala u izradi nacrta nije bio nitko od struke.

"Ne želimo biti dio represivnog sustava i suci, osobe koje isti trenutak, bez mogućnosti odgode i žalbe, nekome obustavljaju vozačku, to je sumrak obiteljske medicine, ako se takav prijedlog zakona usvoji", istaknula je Ban Toskić, dodajući da MUP tvrdi da bi im na taj način bilo manje administrativno opterećenje s obzirom da bi se informacije odmah slale u CEZIH. Ban Toskić dalje upozorava na nedostatak medicinskog kadra kao i činjenicu da bi se prosudbe za oduzimanje vozačke dozvole trebale donositi temeljem pravnih akata, a ne subjektivne prosudbe liječnika.

"Ima tu puno otvorenih pitanja, nevjerojatno je da nitko od struke nije kontaktiran i da se paušalno odbijaju naši prijedlozi za izmjenama. Mi smo predložili MUP-u da upozorimo pacijenta, a savjet da nije poželjno da vozi da zabilježimo u karton i dalje je sve na osobnoj odgovornosti. Ako dođe do neke nezgode, kad sud bude vještačio karton, onda može vidjeti je li doktor pacijenta upozorio ili ne", kazala je Ban Toskić, ne krijući nezadovoljstvo za neprihvaćanjem primjedbi specijalista medicine rada.

'Kakva je to strategija?'

"Kolege diljem zemlje su šokirani i ogorčeni. Kakva je to strategija? Postoji li ikakav plan za očuvanje primarne zdravstvene zaštite? Ako postoji ovakvo nametanje dodatne obaveze, to ne ide u prilog dobrobiti liječničke struke. Nama, koji svakodnevno preuzimamo odgovornost na sebe, sad se spočitava da ne želimo preuzeti odgovornost. Jedno je da se to radi na suvisli način, a drugo je besmisleno prebacivanje osobne odgovornosti pacijenata na nas liječnike", smatra šefica udruge obiteljskih liječnika.

Kazala je kako se javlja i bojazan da bi obiteljski liječnici mogli odgovarati na više načina te da ne znaju kamo sve to vodi. "Oni mogu potraživati od liječnika sve nadoknade štete koje će tražiti pacijenti. Ako nas netko od pacijenata tuži ili ako nas, pak, MUP tereti. Mi nismo pravni stručnjaci, ali ovdje vidimo veliku pravnu nesigurnost, kao i izvor velikih konflikata s našim pacijentima. Ne znam koji će mladi liječnik više htjeti doći raditi u obiteljsku medicinu", kazala je, dodavši da se idućeg vikenda održava vijeće KOHOM-a gdje će se detaljno raspraviti navedena situacija.

'Ne želim živjeti u strahu'

"Kao liječnik, smatram da nije na meni da pacijentove podatke iznosim i prijavljujem, da se u ambulanti svađam niti da ispitujem svakog pacijenta koji uđe na vrata posjeduje li on vozačku dozvolu. Kao što nije moj posao silna administracija koju to zahtijeva. Kao osoba, majka troje djece, ne želim živjeti u strahu od verbalnih i fizičkih napada na mene ili moju obitelj zato što sam nekome dala zabranu upravljanja vozilom", kazala je za Jutarnji obiteljska liječnica Romina Kalesić Čulina.

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, Pravobraniteljica za djecu, Ured pučke pravobraniteljice, Hrvatska liječnička komora te velik broj obiteljskih liječnika usprotivio je odredbi s početka cijele priče, zbog čega je MUP odlučio "olabaviti" svoj prijedlog i djelomično je usvojilo njihove prijedloge te je dodana odredba da su, uz liječnike opće medicine (izabranog liječnika), i liječnici koji su obavili pregled ili su liječili vozača dužni prijaviti privremenu nesposobnost.