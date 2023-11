Sve je više učenika osnovnih škola koji cigarete konzumirati nerijetko i oko 12-te godine života. U posljednje vrijeme obične cigarete zamijenjene su novim proizvodima – wiipeovima i nikotinskim vrećicama koje su, složit će se stručnjaci jednako, ako ne i više opasne po zdravlje, javlja SiB.

Mr. Marija Kribl, dr. med. spec. obiteljske medicine, subspec. iz alkoholizma i drugih ovisnosti – adiktologije te voditeljica Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije potvrđuje tu činjenicu, naglašavajući da je pušenje, nažalost, postalo socijalno prihvatljivo ponašanje.

"Godinama postoji trend da roditelji sami djeci kupuju cigarete, duhan ili slične proizvode govoreći im da je bolje, ako već puše, da puše pred njima. Stoga, ne samo kod nas, već i u drugim sustavima nema mladih dobrovoljaca koji bi se javili na odvikavanje, jer oni su u dobi kad se ovisnost zapravo nije još niti razvila. Za to je, kao i za sve druge ovisnosti potrebno proći određeno vrijeme pa oni zapravo niti ne nalaze razlog zbog čega bi došli na liječenje", upozorava dr. Kribl, naglašavajući da je saznanje o tim proizvodima itekako važno.

Naime, e-cigarete posebno su štetne, kaže, jer zbog udisanja topline može lako doći do zdravstvenih problema, a da mladi toga zapravo nisu niti svjesni.

Krucijalan je problem, reći će, što je konzumacija novih trendova jedna siva zona, dostupna svakome. U slobodnoj prodaji tako se mogu naći spomenuti proizvodi različitih okusa i to uglavnom uz primamljive reklamne poruke. Unatoč tome što bi se moglo shvatiti kako takvi proizvodi ne štete organizmu, dr. Kribl upozorava ne samo na prisutnost nikotina, već i ostalih vrlo štetnih kemijskih sastava. Kako je riječ o javno dostupnom proizvodu, dodaje naša sugovornica, mladi niti ne vide problem u tome da ga kupe, a ukoliko im prodavač to i ne dozvoli, lako će pronaći nekoga starijega od 18 godina koji će bez problema kupiti wipe ili nikotinsku vrećicu i dati je maloljetniku. On će pak, bez da razmišlja o štetnosti po zdravlje, ali i bez znanja roditelja, konzumirati te proizvode koji, reći će dr. Kribl, posjeduju visoku ovisnost zbog koncentracija nikotina i raznih kemijskih sastava.

Jedna vrećica kao 10 cigareta

Pretpostavlja se da je jedna nikotinska vrećica jednaka kao deset običnih cigareta i naravno da je to problem. Uzmemo li u obzir način na koji se konzumiraju nikotinske vrećice i gdje nikotin odlazi izravno u mozak, riječ je o vrlo opasnom proizvodu.

Dr. Kribl podsjeća da škola nije jedina koja može odreagirati na taj problem, već su tu svakako i roditelji.

"Škola djecu može osnaživati i učiti da postoji riječ samodisciplina, a što je najveći izraz ljubavi prema samome sebi. Također ih može uputiti u štetnost učestale konzumacije psihoaktivnih tvari, alkohola, droga, kockanja i digitalne tehnologije. No roditelji su tu oni koji moraju i trebaju primijetiti što se događa, da razgovaraju s djecom pa i da postave svoje granice. Ako roditelji ne mogu izići na kraj s tim problemom i zatražiti stručnu pomoć ako je potrebno, onda je sve uzalud", smatra dr. Kribl i dodaje da je upravo problem taj što roditelji nerijetko kupuju djeci cigarete, pravdajući se da je takav postupak bolji nego da njihovo dijete traži druge da im kupe određenu vrstu takvoga proizvoda. Time, složit ćemo se, dovode u nezavidnu situaciju i trgovce koji su, pod već rečenim uvjetima, dužni prodati svaki proizvod. Kome će naposljetku otići u ruke, to oni ne mogu znati, piše SiB.