LIJEČNICA JE REKLA: ‘SNAĐITE SE NEKAKO’: Zaražena kćer bračnog para (80) iz Trogira ispričala dramatične trenutke: ‘Pogodilo ih je strelovito’

‘Liječnice, koje sam jedva jedvice uspijevala dobiti na telefon, i njihove sestre su mi predložile da ih ja odvezem u Split, ‘kad sam već pozitivna’

Brojne manjkavosti zdravstvenog sustava u Trogiru pokazalo je iskustvo starijeg bračnog para od 80-ak godina. Kako piše Slobodna Dalmacija, bračni par se prehladio te odmah posumnjao u koronu jer se od Covida netom prije razboljela njihova kćer s kojom su bili u kontaktu.

Prehlada ih je pogodila strelovito, a jedna osoba od spomenutih Trogirana je ranije liječeni onkološki pacijent. Trogirani su morali odmah znati na čemu si i imaju li zaista koronu. Ukratko, bila im je potrebna dijagnoze, a detalje njihova slučaja ispričala je njihova kćer.

“Kao prvo, dobiti njihove trogirske liječnice na telefon je, vjerujte mi, znanstvena fantastika. Nakon mog upornog nazivanja iz izolacije dobila sam sestre i doktorice, koje su izdale uputnice za testiranje na Covid. Zvuči jednostavno, ali – testiranje se odvija isključivo u Splitu”, govori za Slobodnu Dalmaciju kćer supružnika koja je više šokirana stavom liječnica nego samom bolešću.

STIGLE SU BROJKE O CIJEPLJENJU HRVATA, PORAZNE SU: Ovo su ključni razlozi zbog kojih cijepljenje u RH ide puževim korakom

Liječnice rekle Covid pozitivnoj osobi da odveze roditelje u Split

Iako je Trogir od Splita udaljen tek 30-ak kilometara, put iz jednog u drugi grad za stare i bolesne ljude može biti problem. Umirovljenici iz ove priče dobili su poruke od liječnica da sanitetska vozila Doma zdravlja Trogir ne obavlja prijevoz nemoćnih i starih na testiranje. Zato su supružnici razmišljali kako riješiti problem koji se na koncu pokazao nerješivim.

“Liječnice, koje sam jedva jedvice uspijevala dobiti na telefon, i njihove sestre su mi predložile da ih ja odvezem u Split, ‘kad sam već pozitivna’, upravo tako su mi rekle. Odbila sam jer je ipak postojala šansa da moji stari roditelji NISU pozitivni na covid. Onda su mi rekle, doslovno: ‘snađite se nekako’. Moja braća i ja bili smo očajni, osjećali smo se napušteno od sustava, bespomoćno. Nismo znali što da radimo, a da nikoga ne oštetimo, zarazimo… Nismo imali srca pozvati taksi, pa smo na internetu tražili postoji li opcija najma sanitetskih kola koja imaju pregradu za prijevoz potencijalno zaraženih osoba.

U međuvremenu je ocu jako skočila temperatura, sav se tresao i više nije reagirao na pozive niti bilo kakve podražaje. Njegova liječnica se nije javljala na telefon… I onda smo našli ustanovu Florence, čija nam je djelatnica došla u roku od deset minuta u skafanderu uzeti uzorak roditeljima. Imali smo uputnice, ali tek za srijedu, a situacija je kod roditelja – pogotovo oca – bila dramatična već u ponedjeljak. Zato smo zahtijevali žurnu analizu, i tu smo patronažnu uslugu sa testom platili 690 kuna po osobi. Uredno nam je istog dana ispostavljen nalaz i račun”, govori kćer koja se još uvijek nalazi u izolaciji.

KARLOVAČKA BOLNICA ODSAD PRIMA SAMO ONKOLOŠKE I HITNE PACIJENTE, I OSJEČKA UVODI PROMJENE: ‘Stanje nije lako, apeliramo na sve ljude da se cijepe’

Šef Županijskog doma zdravlja: ‘To je nedopustivo…’

Novinari su za komentar slučaja bračnog para pitali ravnatelja Županijskog doma zdravlja, dr. Marka Rađu. Liječnik je bio šokiran činjenicom da obiteljske liječnice uopće pacijente nisu upoznale s podatkom da u slučajevima kao što je njihov dostupan kombi Crvenog križa, ali i sanitetska kola ako je stanje kritično. Šokiran je time što je trogirski par morao platiti da bi dobili zdravstvenu skrb.

“Nedopustivo je da ljudi cijelog života plaćaju zdravstveno osiguranje, da bi im bilo rečeno: ‘snađite se sami’. To najoštrije osuđujem, kao i činjenicu da rečene liječnice u Trogiru očigledno ne čitaju mailove koje šaljem nekoliko puta tjedno sa instrukcijama što činiti i kako zbrinjavati pacijente u ovim okolnostima. Moram reći i da sam žalostan što se u Trogiru ne uzimaju brisevi, dok se to radi čak i na Visu, te u drugim od središnjice dislociranim sredinama poput Makarske, otoka Hvara, Vrgorca… Epidemiologinja zadužena za grad Trogir i okolicu bi možda bila pozvana odgovoriti na to, budući da je za uzimanje uzoraka nadležan Nastavni zavod za javno zdravstvo”, rekao je dr. Rađa za Slobodnu Dalmaciju.

Zašto se brisevi ne mogu uzimati u svim gradovima?

Dr. Željka Karin, šefica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, pokušala je približiti okolnosti u kojima se Trogir nalazi i okolna mjesta koja gravitiraju prema Domu zdravlja u Trogiru.

“U Trogiru je pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo nadležna jedna jedina liječnica i jedna tehničarka, i one obrađuju sve uzorke i briseve koji im dođu, ne samo one na COVID. Dio u kojem rade nalazi se na katu, što znači da one ne mogu izlaziti vani jer za to ne postoje tehničko-arhitektonski preduvjeti, budući da se brisevi smiju uzimati samo vani. Na žalost, mi jednostavno nemamo ni materijalnih, niti ljudskih resursa – nema ih ni na tržištu rada – za obavljati uzimanje briseva u svim našim mjestima i gradovima; i iz Omiša nam pacijenti sa sumnjom na COVID dolaze u Split na analizu. Ne želim komentirati konkretan slučaj, ali prijevoz preko Crvenog križa postoji.

Uzorkovanje na terenu uz uputnicu, koliko znam, stoji 400 kuna, to je cijena PCR-testa. U slučaju osoba o kojima govorite, vjerojatno uputnica nije upotrijebljena, pa je testiranje obavio privatni laboratorij. Za to ne bi trebalo biti izlike jer mi žurno obavljamo sva testiranja, i razlika u cijeni bila bi osjetno niža uz ‘crvenu uputnicu'”, govori dr. Karin.

Razlog skupe usluge

“Istina je da naš izlazak na teren stoji 300 kuna po osobi uz uputnicu, toliko košta amortizacija vozila i gorivo do Trogira, zaštitna odjeća, maske, štapići za ‘brisanje’… No, u konkretnom slučaju je kćer oboljelih, pokazalo se da su doista pozitivni, inzistirala da nalazi budu žurno gotovi. To je bilo u poslijepodnevnim satima ponedjeljka, a oni su imali uputnicu za srijedu, uostalom već je bilo isteklo vrijeme kad se moglo uzorke dostaviti na Higijenski zavod u Splitu. Stoga smo briseve dostavili privatnom laboratoriju u Kaštel-Gomilici, s kojim surađujemo”, odgovor je tvrtke “Florence” koja surađuje s HZZO-om.

S obzirom na to da je kćer oboljelog para privatni pregled u jednom laboratoriju u Splitu gdje je osobno došla u petak poslijepodne platila čak 750 kuna, ispada da je usluga s dolaskom na kućna vrata još i povoljna, piše Slobodna Dalmacija.

No, u cijeloj priči se nameće pitanje zašto liječnici, koji bi trebali biti humanisti, vlastitim pacijentima i dugogodišnjim osiguranicima, govore “da se snađu sami”?

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.