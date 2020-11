LIJEČNICA IZ SISAČKE BOLNICE: ‘Kod nas je ratno stanje. Prisiljeni smo razmišljati koga staviti n respirator. Sve više je teško bolesnih’

Neki od oboljelih razvijaju teške kliničke slike, imaju jake upale pluća te su hospitalizirani na duže. Zabrinjava što je takvih sve više

Liječnica Ivana Šmit iz sisačke Opće bolnice ‘Dr. Ivo Pedišić’ otkrila je kako je tamo “ratno stanje” te da su liječnici prisiljeni odlučivati o tome koga će staviti na respirator. U zadnji tren u pomoć je uskočila zagrebačka Klinika za infektivne bolesti ‘Fran Mihaljević’ koja je preuzela jednog pacijenta.

“Kod nas u bolnici je zaista ratno stanje. U dva navrata su nas izvukli sa zagrebačke infektivne i iz KB-a Dubrava, spasili su nas time što su preuzeli naše pacijente jer smo već razmišljali koga staviti na respirator. Voda nam više nije do grla, nego prelazi nos. Stalno se grčevito borimo da negdje smjestimo pacijenta. Kod nas u Sisku jedan liječnik u jednoj jedinici u prosjeku liječi od 15 do 20 pacijenata, a svjetski standardi su da na jednog liječnika dolazi 8 pacijenata”, ispričala je za Index dr. Šmit.

Kaže kako u bolnicu stalno pristižu novi pacijenti s problemima u disanju.

“Brojni pacijenti nam stižu s temperaturom, teškoćama u disanju i preplavljuju hitnu internu i hitnu infektološku, a nejasnog su statusa pa ih moramo testirati, a za to vrijeme ih trebamo izolirati od ostalih. Problem je što svima koji u bolnicu stignu iza 9 ujutro briseve šaljemo u Zagreb tek drugog jutra jer ni Zagreb ne može primati toliko briseva niti imamo vozača koji bi stalno vozili, tako da nalaze na koronu čekamo od 24 do 36 sata. Za to vrijeme trebamo izolirati pacijente, problem je što na svakom odjelu imamo po jedan WC, a pozitivni i negativni ne bi smjeli ulaziti u isti. Za to vrijeme ih šaljemo na obradu, na EKG, RTG pluća, dajemo im terapiju, uglavnom bocu s kisikom i infuziju jer ljudi često dolaze dehidrirani”, rekla je Šmit.

Ljudi često prešućuju kontakte

Dodaje kako pacijenti dolaze tek kad im krenu teški simpotomi, a često im prešute da su bili u kontaktu s covid pozitivnom osobom.

“Naknadno kad doznamo već je kasno jer prolaze kroz veliki dio bolnice bez da smo to znali i tek kad ih zaprimimo na odjel, onda nam kažu. Nama bi bilo puno lakše da nam odmah kažu ako su bili s nekim pozitivnim u kontaktu. Veliki nam je problem nedostatak kapaciteta, kronično nam nedostaje prostora kako bismo izolirali pozitivne od negativnih. Imam informacije i za ostale bolnice da im je tako. Svi smo u starim bolnicama koje su arhitektonski nepripremljene na ovu situaciju, a i nas medicinskog osoblja je sve manje, dok je pacijenata sve više”, kazala je Šmit.

Kaže kako neki oboljelih razvijaju teške kliničke slike, imaju jake upale pluća te su hospitalizirani na duže. Zabrinjava što je takvih sve više. “To nisu upale pluća koje su jednostavnije da se mogu od doma liječiti, ljudi su zaista teško bolesni”, kazala je.

Osudila je ljude koji krše mjeru samoizolacije. “Takvo ponašanje je za osudu i kaznu. Ne znamo kako da se to stavi pod kontrolu, nitko ne sluša. Ti ljudi uđu u trgovine, a poznanici ih ne prijavljuju, iako svjesno ugrožavaju druge i tako se virus nekontrolirano širi”, rekla je Šmit.