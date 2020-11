LIJEČENJE OD COVIDA SKUPO JE AKO NEMATE ZDRAVSTVENO: Za krevet i hranu dnevno treba 800 kuna, poznata i cijena dana na respiratoru

Jedan dan liječenja u bolnici bez dodatnih pretraga pacijenta bez zdravstvenog osiguranja košta oko 800 kuna, a ako oboli od COVIDA-19 i mora na respirator, cijena će se po danu popeti na 1800 kuna, opet ne uzimajući u obzir dodatne pretrage

U ovom je trenutku na bolničkom liječenju zbog simptoma povezanih sa zarazom koronavirusa u hrvatskim bolnicama 1620 pacijenata. Od tog broja, njih 179 je na respiratorima. Iako se u proteklih gotovo 10 mjeseci, otkako se pojavio prvi slučaj zaraze koronavirusom u nas, nije pojavio niti jedan takav slučaj, postavlja se pitanje koliko bi liječenje COVIDA-19 u domaćim bolnicama koštalo osobe bez ikakvog zdravstvenog osiguranja?

“Dosad još nismo imali takav slučaj, no dan u bolnici, što podrazumijeva krevet i hranu, pacijente koji općenito nisu zdravstveno osigurani košta 388 kuna puta dva. Tako se naprosto računa. Na to se dodatno plaća svaka pretraga, od vađenja krvi, preko snimaka pa sve do respiratora. Na kraju se sve to umnaža s dva”, za 24sata je otkrio ravnatelj jedne manje bolnice, dodavši kako nema maksimalnog limita u cijeni koju bi pojedini pacijent bez osiguranja trebao platiti.

Respirator 1000 kuna dnevno

Iz HZZO-a tvrde kako oni ne osiguravaju troškove zdravstvene zaštite osobama koje nemaju utvrđen status osiguranika, pa čak niti u slučaju smrti pacijenta u bolnici. Samo u petak su, primjerice, od posljedica izazvanih zarazom koronavirusa, preminule 43 osobe. Iz javno dostupnih podataka, vidljivo je da je trošak mehaničke ventilacije oko 1000 kuna dnevno, no nije poznato koliko bi to platio pacijent bez zdravstvenog osiguranja.

Mjesta još ima

Epidemiolozi tvrde kako je upravo broj hospitaliziranih i otpuštenih iz bolnice najpouzdaniji pokazatelj trenutne epidemiološke situacije. Ministar zdravstva Vili Beroš iznio je u petak na konferenciji za medije podatke o opterećenosti zdravstvenog sustava po kojima je KBC Rijeka ispunio 56 posto kapaciteta, KBC Split 83,7 posto, KBC Osijek 80 posto. KB Dubrava s 303 pacijenta ima 36 posto popunjenih kapaciteta, jer je tamo na raspolaganju 845 kreveta, ali od 78 respiratora, polovica je zauzeta.

KBC Zagreb je preuzeo dio intenzivne skrbi iz Dubrave, a proradila su i dva info centra. Jedan za rodbinu oboljelih pacijenata, a drugi za sve onkološke i druge bolesnike koji bi morali obaviti liječničke preglede.

HOĆEMO LI IMATI DOVOLJNO RESPIRATORA? 300 ih je rezervirano za covid-19, a 500 za ostale pacijente

