LIFT IZ PAKLA NIKAKO DA POPRAVE, STANARI OČAJNI: ‘Moj sin je padao slobodnim padom sa sedmog kata!’

Predstavnik stanara upravitelju zgrade šalje dopise i reklamacije, no nikako da se problem trajno otkloni

Stanari tri godine stare zgrade na Kuniščaku 1b, na zagrebačkom Črnomercu, doživili su vrlo neugodno iznenađenje pri korištenju lifta u zgradi.

Oni već godinu i pol dana, kako kažu, imaju problema s liftom te je svako korištenje stavljanje života na kocku. Naime, lift im nerijetko priredi neugodno iznenađenje, točnije slobodni pad, pa umjesto civiliziranog spusta do odabranog kata, on se naprasno strovali i putniku priredi pravi šok, piše Jutarnji list.

Posljednji u nizu neočekivanih ”propadanja” dogodio se u srijedu oko 11.30 sati 14-godišnji dječak, koji je sa sedmog kata propao na etažu -2. Sreća u nesreći je da školarac nije ozlijeđen, no posljedice koje mu je priuštio lift i usađeni strah, mogu biti trajni. Također, sreća je i da je njegove vapaje čula susjeda s gornje garažne etaže, jer poziv s mobitela kao ni hitni poziv iz lifta nisu bili mogući.

‘Pitanje je hoće li se sin ikad više htjeti voziti liftom’

”Užasnuta sam time što se dogodilo. Zar netko mora poginuti pa da se taj lift promijeni? Sin je u potpunom šoku, ali neozlijeđen i to je najbitnije. Nakon što je propao na -2 etažu, vrata se nisu otvorila sama. Kako je sve okolo beton, signala nije bilo, pa me s mobitela nije mogao dobiti, niti je radio gumb za hitne pozive iz lifta.

Susjeda koja je bila na etaži -1 čula je zvukove i došla do lifta. Kad je sin izašao van, bilo mu je zlo. Pet minuta bio je zatočen. Ona ga je spasila da ne kolabira, a ja sam dojurila kući za 15 minuta, čim su me nazvali. Pitanje je hoće li se sin ikad više htjeti voziti liftom. Već godinu i pol lift nas muči. Predstavnik stanara upravitelju zgrade šalje dopise i reklamacije, no nikako da se problem trajno otkloni”, kaže za Jutarnji list majka dječaka, Romina V., u čijem ulazu su 32 stana sa 100-tinjak stanara, od čega su trećina djeca.

Njihova susjeda Ivana Š. otkriva da je i sama propadala dvaput s djetetom. Nakon što je ukazala na problem, tražeći zamjenu lifta, odgovoreno joj je da je to kod lifta kao ”dječja prehlada kod male djece te kako će se lift još ušemiti”.