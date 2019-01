LIČKI ŠERIF OČI U OČI S BIVŠOM STRANKOM: ‘HDZ ne može dobiti toliko mandata koliko ih je dobivao dok sam ga ja vodio’

Za njegovo izbacivanje iz stranke, kriv je, kaže, Andrej Plenković

HDZ ga je izbacio iz svojih redova, ali Darko Milinović uvjeren je da i bez njih može pobijediti na izborima u Lici. Kaže kako je povijest pokazala da stranački otpadnici mogu itekako profitirati.

“Milan Kujundžić koji je izašao iz stranke sada je ministar zdravstva, Martina Dalić financirala drugu stranku protiv HDZ-a i postala glavna faca u Plenkovićevoj vladi, Stipe Mesić izdao Franju Tuđmana i postao predsjednik države, čudni su putevi Božji. Ono što mene razdvaja od svih tih ljudi jest da ja ne radim protiv HDZ-a i nema šanse da pomognem bilo kojoj drugoj političkoj opciji da ruši HDZ. HDZ je mene izbacio iz stranke. Ja nemam nacionalni projekt za sada”, rekao je Milinović za RTL.

Ja razmišljam o svojoj listi, ali još jednom kažem ja nikada ne radim protiv HDZ-a. Na euroizborima sva moja obitelj, nas 24, glasat će za HDZ. To što su me izbacili, ja mislim da će jednog dana shvatiti da su napravili pogrešan potez. Jednako tako sam uvjeren da će brojni HDZ-ovci ako budem imao svoju listu glasovati za mene kao prepoznatljivog u ličko-senjskoj županiji i istinskog HDZ-ovca”, kaže Milinović i naglašava kako ne kaže da će pobijediti HDZ, ali da će njegova bivša stranka ostvariti najgori rezultat do sada.

“Neće HDZ imati takve rezultate kao što ih je imao sa mnom”

“Ja da dobijem tri mandata, ja sam pobijedio. HDZ ne može dobiti 19 kao kad sam ga ja vodio”, rekao je te tvrdi da je uvjeren da će pobijediti ako budu novi izbori za župana, što znači da se ne vraća u Sabor.

A što se tiče Andreja Plenkovića…

“Ja imam dva mišljenja o Plenkoviću, jedno kao premijeru, a drugo kao predsjedniku stranke. Ja moram izraziti nezadovoljstvo načinom vođenja stranke, mogu ja tu biti i objektivan, ne slažemo se o Istanbulskoj koncevenciji, niz drugih stvari, ali mislim da kao premijer dobro plovi u ovim nemirnim vodama”, kazao je Milinović.