Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije 4. svibnja 2023. godine objavila je obavijest o postupku jednostavne nabave službenog automobila, čija se vrijednost procjenjuje na 16.000 eura bez PDV-a.

Cijela priča oko nabave automobila možda uopće ne bi bila sporna, da se pod obaveznom opremom koja je istaknuta u tehničkim specifikacijama nisu pronašle neke opcije, svojstvene za jednu marku automobila, a zbog čega bi se moglo posumnjati da je natječaj namješten.

Sporna oprema koja se našla na popisu obavezne opreme koje njihovo službeno vozilo mora imati je Priprema za "We Connect" & "We Connect Plus" (uključujući pretplatu za 3 godine) kao i Radio "Ready 2 Discover" s 8-inčnim Touch-Screen ekranom u boji, koje imaju jedino vozila marke Volkswagen.

No, osim tih opcija, među navedenom obaveznom opremom stoji čitav niz točno specificirane opreme, za koju nije baš jasno zbog čega je navedena kao obavezna u cijeloj priči.

U dokumentima koji su objavljeni početkom svibnja, odnosno u tehničkim specifikacijama nabave, Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije navela je da kupuju osobno motorno vozilo s 5 mjesta za sjedenje te benzinskim motorom snage minimalno 69, a maksimalno 71 kW.

53 stavke pod 'obavezna oprema'

Naveli su i dosta konkretne dimenzije automobila – njihovo službeno vozilo mora biti dužine minimalno 4268, a maksimalno 4270 mm, širine minimalno 1756, a maksimalno 1758 mm, a visine minimalno 1496, a maksimalno 1498 mm.

Što se tiče opreme vozila, u tehničkim specifikacijama javne nabave navode točno 53 stavke za koje pišu da je riječ o obaveznoj opremi vozila.

Ako izuzmemo opcije koje uistinu trebaju biti u automobilima, opet nam ostaje nekolicina njih koje nisu nužne. Primjerice, zašto se traži 2xUSB priključak (tip C) sprijeda, 2xUSB priključak (tip C) straga (samo za punjenje) ili pak specifični Chrome paket?

Također, zašto je pod obaveznu opremu naveden digital cockpit, digitalni radio prijem (DAB, pepeljara i upaljač (koji su postali svojevrsni relikt prošlosti), pretinac ispod prednjeg sjedala, priprema za "We Connect" & "We Connect Plus", uključujući pretplatu za 3 godine, radio "Ready 2 Discover" s 8-inčnim Touch-Screen ekranom u boji, dodatno zatamnjena bočna stakla straga i stražnje staklo te potpora za kralježnicu u prednjim sjedalima?

U specifikacijama se navodi i "Tvorničko jamstvo 6 godina ili 150.000 kilometara", što automatski neke marke automobila "izbacuju iz igre", pošto nemaju jamstvo na 6 godina, već više ili manje od navedenog broja.

Ne preferiraju niti jednu marku

Kako bismo razjasnili ovu situaciju, obratili smo se Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije, odnosno njihovom ravnatelju Luki Matijeviću s nekoliko konkretnih pitanja: za koga, odnosno za što se točno nabavlja automobil, zbog čega se tražila neka specifična oprema (naveli smo opcije detekcija umora, chrome, paket, digitalni kokpit, DAB radio, kućišta vanjskih osvrtnih zrcala i kvake u boji vozila, pepeljara, upaljač, priprema za "We Connect" & "We Connect Plus", uključujući pretplatu za 3 godine, radio "Ready 2 Discover" s 8-inčnim Touch-Screen ekranom u boji, dodatno zatamnjena bočna stakla straga i stražnje staklo, potpora za kralježnicu u prednjim sjedalima) te je li natječaj koncipiran tako da odgovara specifikacijama marke Volkswagen, odnosno je li njihova namjera bila da nabave automobil marke Volkswagen.

U odgovorima koje su nam dostavili navode da se službeni automobil nabavlja za Odjel radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, a kojega će koristiti nadzorni inženjeri Odjela.

"Odjel u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta. Odjel radova redovitog održavanja cesta provodi nadzor nad ukupno 983 km javnih cesta, od čega su 173 km makadamskog kolnika, uglavnom brdsko planinskih karakteristika", pojasnili su.

Temeljem usvojenog Financijskog plana, definiran je iznos za nabavu službenog automobila, u skladu sa kojim su nadzorni inženjeri Odjela redovitog održavanja predložili tehničke karakteristike vozila, imajući u vidu raspoloživa sredstva, te karakteristike cestovne mreže koju su u obvezi nadzirati, kazali su nam, dodajući da su pri tome koristili raspoložive javne natječaje za nabavu vozila drugih javnih sličnih subjekata ("Hrvatske ceste" i slično).

"Obzirom na veoma velika čekanja pri isporuci novih automobila na hrvatskom tržištu, u Upravi je odlučeno da postupak jednostavne nabave ne bude proveden temeljem Pravilnika o postupku jednostavne nabave robe (slanjem upita za dostavu ponude na tri adrese), nego da se objavi postupak putem Elektroničkog oglasnika javne nabave kako bi se u što većoj mjeri i u što većoj konkurenciji dobila što kvalitetnija ponuda za isporuku novog automobila", pojašnjavaju nam.

"Kako naša Uprava ima ukupno samo 4 službena automobila (od čega je jedan u kvaru), a posljednja nabava službenog automobila nam je bila prije 7 godina i nemamo iskustva u toj vrsti nabave, svakako bi nam dobrodošla svaka vrsta kvalitetnog prijedloga u postupku javne nabave, koja se može dati i promijeniti kroz Elektronički sustav javne nabave", dodali su.

Na naše pitanje je li natječaj koncipiran da se nabavi Volswagenovo vozilo, odgovorili su: "Ne preferiramo niti jednu vrstu marke vozila, već samo želimo nabaviti što prije adekvatan službeni automobil za navedene potrebe".

Intervencija nakon našeg upita

Iako su naveli da "ne preferiraju niti jednu marku vozila", u natječaju su se dobrano zeznuli jer su se među specifikacijama našle Volkswagenove opcije, (Priprema za "We Connect" & "We Connect Plus", uključujući pretplatu za 3 godine radio Radio "Ready 2 Discover" s 8-inčnim Touch-Screen ekranom u boji).

Stoga smo im poslali i dodatni upit u kojem smo im ukazali na sporne stvari te ih zamolili za komentar. "Kako smo Vas i izvijestili nadzorni inženjeri Odjela redovitog održavanja predložili su tehničke karakteristike vozila, imajući u vidu raspoloživa sredstva, te karakteristike cestovne mreže, koju su u obvezi nadzirati. Pri tome nisu osobito analizirali dodatne tehničke specifikacije vozila koje se nude na vozilima, tako da nisu niti pretpostavili da opremu Priprema za "We Connect" & "We Connect Plus", uključujući pretplatu za 3 godine i Radio "Ready 2 Discover" s 8-inčnim Touch-Screen ekranom u boji, imaju isključivo i jedino vozila marke Volkswagen", napisali su nam.

"Temeljem toga, nadzorni inženjeri obavili su dodatnu analizu svih navedenih tehničkih specifikacija, te su izdvojili svu vrstu opreme za koju nemaju sa sigurnošću informacije o tome da druge marke vozila iste ugrađuju u svoja vozila", kazali su.

Dodali su da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave do današnjeg dana (op.a. 11.svibnja 2023. godine) nisu imali niti jedno postavljeno pitanje, primjedbu ili slično. "Neovisno o tome, svaka dobronamjerna primjedba nam je prihvatljiva koja ima za cilj što kvalitetnije provesti postupak javne nabave, pa ćemo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ukloniti navedenu opremu iz obavezne opreme, te produljiti rok za dostavu ponuda“, rekli su nam.

"Cilj nam je dobiti što kvalitetniju ponudu, pa smo, a kako smo Vas već prethodno izvijestili, iz toga razloga odlučili da se postupak jednostavne nabave ne provodi temeljem Pravilnika o postupku jednostavne nabave robe (slanjem upita za dostavu ponude na tri adrese), nego objavom postupka putem Elektroničkog oglasnika javne nabave kako bi se u što većoj mjeri i u što većoj konkurenciji dobila što kvalitetnija ponuda za isporuku novog automobila“, zaključuju u svojem odgovoru na upit Net.hr-a.

Inače, ako navedenu opremu ubacite u Google tražilicu, rezultati koje će vam Google ovom jednostavnom pretragom izbaciti ukazuju da se radi o opremi koja se nazali u automobilima marke Volkswagen. Je li se nekome zaista omakao gaf pa je slučajno prepisao 53 stavke u opremi iz kataloga i ponuda do kojih se može doći na internetu ili se ciljano išlo s tom opremom, nikada sa sigurnošću nećemo znati. Ili možda ipak hoćemo, kada budu objavljeni rezultati javne nabave, koja će se nakon našeg upita korigirati i produžiti.