LICEMJERJE NA HRVATSKI NAČIN: Ravnatelj škole u kojoj je odbijena slika gej poljupca, dao podršku kolegi kod kojeg je žigosana učenica

Ravnatelj u čijoj školi je odbijena slika gej poljupca nedavno je pružio podršku ravnatelju u čijoj je školi je nedavno upaljačem žigosana učenica

Već 18 godina zadarska Škola primjenjene umjetnosti i dizajna organizira smotru učeničkih radova na koju primaju radove učenika srednjih i osnovnih škola. Među zaprimljenim radovima učitelji ŠPU-a rade konačan odabir, no ove godine jedan je rad izbačen i prije no što je došao do njih.

Radi se o slici o kojoj već danima priča cijela Hrvatska, djelu zadarskog gimnazijalca koji je naslikao poljubac dvojice uplakanih muškaraca. Njegov rad je prvo došao do povjerenstva njegove škole gdje je odbačen te je tako postao jedini rad iz gimnazije Vladimira Nazora koji nije proslijeđen na smotru.

“Umjetnik kao kritičar vremena”, ali ne žele kritiku?

Priča postaje još apsurdnija kad shvatite da je tema ovogodišnje smotre bila “Umjetnik kao kritičar vremena”, a da je autor odbačenog djela naslikao muškarce i oko njih reakcije iz društva – “sick” i “freaks” koje predstavljaju kritiku odnosa društva prema LGBT zajednici. Učenik je djelo nazvao “Nakaze” i time jasno pokazao koja je njegova poruka. Ne treba biti stručnjak da se shvati kako je tema smotre ovim djelom bila apsolutno pogođena.

Učenik je, očekivano, bio ogorčen odbacivanje svog rada te je od profesorice likovnog u svojoj školi pitao što se dogodilo. Dobio je objašnjenje da je rad uvredljiv.

“Mi smo protiv svakog nasilja, a na toj slici se nalaze uvredljive poruke. Shvaća se kao da se napada LGBT zajednica. Zato smo je odbili. Zamislite što bi bilo da smo taj rad pustili, ispalo bi da potičemo nasilje”, rekla je ranije profesorica Ivanka Radulić za Slobodnu Dalmaciju.

Ravnatelj dao podršku kolegi

A ravnatelj škole se pak pita – zašto se propituje odluka povjerenstva. “Povjerenstvo i škola imaju autonomiju u odlučivanju, te je priča oko izbora učeničkog rada gotova kad oni kažu “da” ili “ne” za neki rad”, rekao je ravnatelj Rade Šimičević za Slobodnu.

Inače, Šimičević je nedavno, kao predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (Ogranak Zadarske županije) čvrsto stao u obranu Joze Dragića, ravnatelja u čijoj se školi u Zadru dogodilo nasilje nad učenicom koja je žigosana. On i njegovi kolege napisali su pismo resornoj ministrici u kojem stoji kako Jozo Dragić nije zaslužio da bude smijenjen naprasno, samo zbog nesmotrenih izjava i bez jasnih kriterija.