LIČANI U PANICI: Vukovi hodaju selom, spuštaju se i do kuća. Mladić ih sreo u šetnji i pobjegao glavom bez obzira

Zima bez snijega i s hladnim jutrima probudila je ličke vukove koji se spuštaju s Plješevice na koreničke pašnjake i torove na otvorenom.

U emisiji ‘Plodovi zemlje’ HRT-a objavljeno je kako se vukove ne libe doći ni do kuća i ljudi. Traže janjad, a ponekad se pogoste i nekom ovcom ili ovnom. U većem čoporu pak napadaju telad i krave. Šteta je velika, a stočari se sve češće susreću s ovim životinjama.

No službe NP Plitvička jezera zasad ne smatraju da je stanje alarmantno. Navode kako se radi o poznatim vučjim skupinama, no da sigurno ima još vukova samotnjaka ili par parova koji se pokušavaju ubaciti na teritorij kojeg još nisu označili čopori.

“Ima čopor od sedam vukova koji su viđani. Čak smo ih i snimili. Njih sedam kravu svladaju bez problema”, rekao je Zdenko Ramljak iz Korenice koji je HRT-u ustupio i snimku.

Napad je pretrpjelo njegovih 80 goveda, a pritom su zaklane dvije krave. Vukovi su napali bez obzira na zaštitu električnog pastira i psa. Ramljak ima i tisuću ovaca, od kojih je sedam skončalo u zubima vukova.

Oni najviše napadaju noću kad su životinje same. Među njima ima i pasa, no oni se pred čoporom povlače. Bliski susret s njima imao je i mladić Danijel Grubišić. On ih je sreo na putu od doma do susjeda u istom selu te brže bolje pobjegao.