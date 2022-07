Vatrena stihija gutala je sve pred sobom i ljudi su bježali, no vatrogascima je bilo najvažnije spasiti sve što se spasiti da. O nemoći koju su osjećali sada otvoreno govore za RTL Danas.

"Momci su sami rekli, nakon što se dogodilo što se dogodilo, da su tužni jer nisu ljudima mogli pomoći, jer nisu stigli na sve objekte i to ih boli, jer ljudi misle da se moglo više, a nije se moglo", ispričao je Goran Bujas, zapovijednik DVD-a Šibenik.

Vatrogasci DVD-a Šibenik su borbu vodili i s opremom. "Sva tri vozila su već puno odradila i polako odbijaju poslušnost..." I sva tri vatrogasna vozila, prosječno stara 20 godina, na dan požara su zakazala. Autocisterni kojoj su vjerovali na početku intervencije je pukao retrovizor.

"Jedna ekipa odlazi na teren, odlazi u trgovinu, kupuju zamjenski retrovizor, i dok se brane objekti u Zatonu, dvojica momaka mijenjaju retrovizor", objašnjava Bujas.

U cisterni su bili tinejdžeri koji su gasili vatru.

Cisterna u plamenu

"U trenutku gašenja smo se okrenuli prema cisterni koja je bila u plamenu i vidjeli kolegu kako se skriva ispod nje. Stariji član koji je bio dobrovoljac je automatski reagirao i krenuli smo prema cisterni", govori Toni Skorić.

"Ja sam ležao na podu, vatra je prilazila preko mene, vrućina ogromna, to je neopisivo bilo", kazao je Mateo Drezga. Čudo ih je spasilo, no borba s vatrom se nastavila, kao i s pokvarenim vozilima, pa je na požarište pod pratnjom policije stigao i mehaničar.

"Pa smo sanirali tijekom noći, karoserijski je potpuno propao, nema tu više pomoći, ne možemo ništa, kolegama se čizme lijepe za dno vozila", kazao je Bujas. Vozilo se do kraja noći opet pokvarilo, ali i drugo kojem su otkazale instalacije. Tada su zvali i vučnu službu.

Zvali vučnu službu

"Vozila su ostala praktički u vatri u kvaru, uz pomoć kolega, momaka vozila su izvučena, tako što smo ih stavili u tegalj, naravno uz pomoć momaka iz vučne službe", dodaje. Zbog toga traže i bolju opremu. Premijer koji je posjetio Zaton je pohvalio naš vatrogasni sustav i od 2017. godine i splitskog požara uloženo je više od 250 milijuna eura. U Šibeniku su za javnu postrojbu i 9 DVD-a namijenjena dva vozila.

"Kad dobijete iz nekih sredstava jedan ili dva auta, onda je to doslovce niti djelić kapi jedne u ovom trenutku", rekao je Darko Dukić, zapovijednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.

Od svega, najvažniji su ipak ljudi, a to znaju i mještani koje se spašavalo, no tih ljudi, vatrogasaca je svake godine sve manje. "Nama treba uz ovo, bar još 30 posto više ljudi", kazao je Bujas. "Pet tisuća kuna nam je plaća. To je premalo za ovaj posao, pa moramo raditi i drugi posao sa strane", kazao je Skorić.

U šibensko kninskoj županiji na godinu bude od 100 do 200 velikih intervencija. U vrijeme globalnog zatopljenja i sve većih vrućina, iz ovakvu opremu, šibenski vatrogasci su uvjereni da u ratu s požarima nemaju šanse.