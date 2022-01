Gotovo dva tjedna je prošlo od nestanka 27-godišnjeg Mateja Periša u Beogradu, a za njim i dalje traje intenzivna potraga. Bivši načelnik uprave za operacije SOA-e Ante Letica gostovao je na N1 televiziji gdje je otkrio kada bi se slučaj mogao smatrati riješenim.

"Mislim da se slučaj ne može smatrati riješenim dok ne dobijemo odgovor na ključno pitanje: Zašto se ovo dogodilo? Ono čime sam zadovoljan je sastanak MUP-a Srbije i Hrvatske koji se dogodio, što su ocjene iz Hrvatske odlične u smislu angažmana srpske policije i što se srpska policija sada javila i dala priopćenje koje raščišćava situaciju i sprječava daljnje teorije zavjere u Srbiji i Hrvatskoj koje nisu pridonijele potrazi nego komplicirale situaciju i povređivale obitelj koja je sada u teškoj situaciji", rekao je Letica.

Na pitanje koliko su u nastupu bile koordinirana hrvatska i srpska policija, Letica kaže kako je siguran da je suradnja počela puno prije sastanka u Beogradu.

"Mislim da je ona od početka intenzivna i odvija se na dnevnoj bazi što je dobro. Jedna od bitnih karika u rješavanju ovog slučaja je suradnja. Mislim da je ovo priopćenje bilo koordinirano", rekao je.

'I najmanji trag je ključan'

"Srpska policija je zauzela taj stav da ne izlazi s priopćenjima za javnost dok situacija ne bude riješena. Koliko je to dobro, toliko je loše jer otvara prostor za razne šamane, vidovnjake, teoretičare zavjere… Posebno je tome izložena obitelj, nepotrebno", smatra Letica.

"Svaki, najmanji trag može biti ključan. Treba ga utvrditi i forenzički. Dobro je da su našli trag telefona i da se to poklapa s baznom stanicom", govori Letica.

"Kad gledate samo lokaciju, ako nemate dodatne uređaje, onda imate lokaciju koja je područje koje zahvaća bazna stanica. Ovako, kad imate i lokaciju i snimku… To su u Srbiji i radili, tako su dobivali približnu trasu kretanja", dodaje.

'Oni su ključ odgovora'

O tome koliko je takva rekonstrukcija pouzdana, Letica kaže da s nekim uređajima to može biti vrlo precizno, ali kada je uređaj aktivan. Koliko je precizno retroaktivno, kaže, ne zna.

Govoreći o tome zašto je Matej Periš izašao iz kluba, Letica kaže kako će se i dalje obavljati razgovori s prijateljima te da smatra kako su oni ključ odgovora na pitanje zašto.

"Oni moraju odgovoriti na to pitanje bez obzira koliko to bilo bolno. Možda su i dali taj odgovor srpskoj policiji, to ne znam", rekao je Letica.

"Ovaj predsjednik sindikata je nepozvan i neovlašten dao izjave za koje je šef Tužiteljstva u Beogradu rekao da su odbačene jer nisu dali nalog. Kad imate teško kazneno djelo, a nema objekta kaznenog djela, onda se ide od onog tko ga je zadnji vidio. Ta fizička potraga na licu mjesta je zakasnila", govori Letica objašnjavajući da misli na trasu kretanja uz rijeku.

Dodaje kako se i 13 dana čekalo na ovo izvješće.

Protok vremena

"Prijatelji su ključ i oni moraju dati odgovore na pitanja koja će im i hrvatska policija postaviti", kaže Letica.

"Sve što se radi se radi by the book, uključujući i ove nove tehnike koje daju više mogućnosti za uspješan završetak zadaće", govori.

"Što se tiče samog pronalaska, osim ovog što se radi, pretraga terena, rijeke, sa psima, s dronovima, nema tu nekih velikih inovacija. Vjerojatno su uzeti uzorci za DNK analizu. Protok vremena je obrnuto proporcionalan s uspjehom akcije", kaže Letica.

"Ta obitelj zaslužuje i ima pravo na nadu i nitko im ne smije oduzeti tu nadu do kraja", kaže Letica.