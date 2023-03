Večeras je u Kerempuhu održana premijera predstave Lepa Brena Project. Lepu Brenu glume čak četiri glumice i jedan glumac, a jedna od te četiri glumice je lani proglašena najboljom europskom glumicom, Jasna Đuričić.

"Zagrebačka publika je fantastično reagirala, dugo je trajao pljesak, reakcije tijekom predstave su bile fantastične, toplina, prisnost od prvih minuta predstave", kaže Jasna za RTL Direkt.

'Nisam bila u počecima fan njezine glazbe'

Postoji pet Brena: Brena graditeljstva, Brena biznismenka, Brena pjesme, Brena Jugoslavenka i Brena seksualnosti.

"Ja igram Brenu biznismenku, i to je Brena koju poznajemo mi danas. Lepa Brena je fenomen odavno i nekako nisam bila… U trenutcima njene najveće popularnosti nisam bila fan njene glazbe. Bila je to ogromna država u kojoj je bilo mjesta za svakog. To mi je od samog starta bilo provokativno, poigrati se tom temom, istražiti život i kroz njen opus stvaralački pogledati na sve ono što je iza nas, što je bilo, što je sada i što će biti. Ja sam tako reagirala i kada bi saznala da se radi predstava o Lepoj Breni ja bih sigurno rekla da moram ići pogledati. To je provokativno u samom startu", govori.

Simbol Jugoslavije

Lepa Brena je bila i društveni i glazbeni fenomen, ali i simbol Jugoslavije.

"Tako je. Ne mogu reći da nisam voljela tu glazbu, ali to je bila ogromna država i bilo je prostora za sve žantrove, za sve nas i svatko je mogao naći nešto za sebe. Čini mi se da to danas nije slučaj, čini mi se da je u planu glazba koju ja ne volim pa svi bježimo u kuće, na zabave u domovima. U Srbiji prevladava trend koji je nepodnošljiv. Znala sam tko je Brena, svi smo znali. Bila je zvjezdurina tada, ostala je, preživjela je sve i to je potvrda ne znam čega sve, preživjeti raspad jedne zemlje, tranziciju, nastanak nečeg potpuno novog", kaže.

Zanimljivo je zapravo da je ovo manje predstava o Lepoj Breni, a više o svima nama.

"Pa da, to je predstava o njoj, ali i svima nama, podjednako je zastupljeno, to je kvaliteta, možda dio gledatelja bude razočaran jer očekuje koncert, mjuzikl, ali ova nas predstava upućuje da zajedno kao velika grupa procesuiramo što je bilo, što je sada i što će biti", zaključuje.