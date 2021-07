Stopa novozaraženih koronavirusom u posljednja četiri tjedna raste, a s njom usporedno raste i stopa hospitaliziranih. Predsjednik primorsko-goranskog ogranka Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, Leonardo Bressan, otkrio je da je na obradi u bolnicama dosad bilo i 23.000 pacijenata s postcovid sindromom.

“Javljaju se pacijenti, mislim da manji broj takvih pacijenata prolazi ispod radara jer se ne jave odmah, ne prepoznaju povezanost nastalih tegoba s preboljenjem ove bolesti, ali vidimo da taj broj raste. U mojoj praksi prvenstveno su to problemi vezani za neurološku sferu – gubitak pamćenja, problemi s pamćenjem, glavobolje, osjećaji umora, trnjenja… Mislim da ćemo imati više mjeseci posla s takvim pacijentima”, rekao je Bressan za N1.

Problemi od početka

Interes za cijepljenje je splasnuo, a dosad je procijepljeno svega 43 posto građana. Bressan smatra da je problem izbio u samom početku kampanje.

“Loše je pripremljena komunikacija prema stanovništvu i objašnjavanje. Nakon toga su počele vrlo diskutabilne i međusobno sukobljene informacije kroz medije iz raznih kriznih stožera, saveza i tijela. To je jako zbunilo ljude koji su u tom trenutku bili uplašeni. Onda je bila okolnost da je bio veliki interes na početku, no tada nije bilo dovoljno cjepiva. Poklopilo se nekoliko loših situacija. Sad je teško ispraviti ono što se kroz godinu dana propustilo učiniti. Mislim da je jedna ozbiljna i opuštena kampanja prema stanovništvu potrebna. U svim porukama koje se šalju iz nadležnih tijela smeta što su prepune stručne terminologije. Nakon takvih poruka obični laik je zbunjen i sam ne zna što je čuo. Prvi korak je to spustiti na jednostavan, svima razuman jezik”, smatra Bressan.

Nagovaranje na cijepljenje

Ministar zdravstva Vili Beroš nedavno je poslao apel liječnicima obiteljske medicine da nazovu pet-šest pacijenata dnevno i nagovore ih na cijepljenje.

“Ovaj broj procijepljenih u Hrvatskoj je samo zahvaljujući našem radu, trudu koji se nije pratio, vidio i nije adekvatno prepoznat. Ako računate da je nešto malo više od milijun i pol ljudi cijepljeno, mi iz naših koordinacija obavili smo nešto preko šest milijuna poziva. S nekim pacijentima treba razgovarati nekoliko puta. Mislim da je izostao i da je potreban veći rad i trud djelatnika HZZO-a na samom terenu”, zaključio je Bressan.