LEON SULIĆ REAGIRAO NA IZNESENE OPTUŽBE U SUČELJAVANJU: ‘To je gruba neistina! Milanović nije rekao istinu i javno me ponizio!’

Milanović je optužio predsjednicu da je upropastila tvrtku Kontinental prijevoz te je u cijeloj priči spomenuo i osuđenog, a potom i pomilovanog šefa Croatia busa Leona Sulića, na što je on reagirao

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u sinoćnjoj se debati na HRT-u žestoko obrušio na predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović zbog toga što je potkraj devedesetih bila u nadzornom odboru propale tvrtke Kontinental prijevoz.

“Sad ja postavljam pitanje, ne možeš znati sve, ali da baš ne vidiš ništa, zato što se praviš da ne vidiš, zato što ti je svejedno, zato što od toga imaš koristi kao član Nadzornog odbora Kontinental prijevoza sredinom 90-ih godina koji je upropašten i poharan. To je priča s Leonom Sulićem. Tu ste bili, to je vaše društvo, ja na to reagiram, imam pravo ljudima ukazati pozornost na to. To je bio Ivo Sanader, a vi ste ga gledali i on je bio cijenjen, e pa bogami od mene nije. Sad da kažem što su meni ljudi govorili u inozemstvu, a razgovarao sam s puno ljudi, to nema smisla u ovoj emisiji”, ustvrdio je Milanović.

Izvadak iz Sudskog registra potvrđuje kako je predsjednica zaista bila u Nadzornom odboru Kontinental prijevoza do 13. veljače 1998. kada je pokrenut stečaj. Ta je tvrtka privatizacijom nastala iz Coratiatrans-grupe, iz kojeg je nastao i Croatia bus. čiji je većinski vlasnik bio i Leon Sulić, na što je jučer upozoravao Milanović, piše Index. Sulića je predsjednica pomilovala nakon što je odslužio dio kazne zatvora zbog gospodarskog kriminala u Croatia busu.

Reagirao priopćenjem

Prozvani Sulić oglasio se oštrim priopćenjem u kojem je negirao da ima ikakve veze s predsjednicom i Kontinental prijevozom te istaknuo da Milanović – govori grube neistine. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“U sučeljavanju Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića, dvoje predsjedničkih kandidata, 2. siječnja na HTV-u, gospodin Zoran Milanović izrekao je grubu neistinu protiv mene. On je ustvrdio da je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović bila član nadzornoga odbora u tvrtki Kontinental prijevoz d.d., kao dijelu “carstva Leona Sulića i njegovih partnera…”, s čime je jasno sugerirao da je ta činjenica dovela do njezina tobože neosnovana i nezakonita pomilovanja mene od završnoga dijela kazne, koju sam odsluživao, te da sam ja na neki način da objavite ovaj ispravak neosnovanost i protuzakonitost pristao i utjecao. To je gruba neistina! Milanović javno ne govori istinu!”

Milanović ga ponizio

“Ja nikada nisam bio u firmi Kontinental prijevoz d.d., niti sam u to vrijeme uopće znao za gospođu Grabar-Kitarović, nisam s njom poslovao, niti kontaktirao telefonski, poštom, internetski, ni putem posrednika. Nikada, također, nisam s njom ili kakvom njezinom ili tvrtkom člana njezine obitelji bio ni u kakvim obveznopravnim odnosima. Drugo, Milanović je počinio navedeno kažnjivo djelo lažnoga optuživanja kao i djelo ponižavanja javnim prebačajem toga što sam bio u zatvoru i odslužio kaznu”, stoji u reakciji Sulića.