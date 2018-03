LEKCIJA NA FEJSU: Ostojić gadno izribao Klemma i Bujanca

Bivši ministar policije Ranko Ostojić na svom Facebook profilu komentirao je izjavu Josipa Klemma kako nije nemoguće da je bivši premijer Zoran Milanović naručio da se uzvikuje ustaški poklik “Za dom spremni”. Pošteno je oprao predsjednika Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata, ali i voditelja na Osječkoj televiziji Velimira Bujanca.

Gostujući u emisiji 2U9 na Jabuci TV Josip Klemm je, između ostalog, upitan o pozdravu “Za dom spremni” koji se orio Zagrebom tijekom prosvjeda potpore televiziji Z1.

Potiv fašizma, nacizma i komunizma

“Napravite danas bilo kakav skup i nađe se neki pojedinac koji viče ‘Za dom spremni’, pa se nehotice i ostali povedu za njim, i baca se sjena na to okupljanje. Nakon toga nitko ne priča o razlozima okupljanja i što je dobro htjelo proizaći iz toga, nego se svi uhvate toga povika. Poput skupa potpore televiziji Z1.”Tko kaže da Milanović nekome nije platio da to viče. Ja se ne želim poistovjećivati s NDH. Josip Klemm je protiv bilo kakvog fašizma, nacizma i komunizma i to tvrdim već godinama. Ono na čemu počiva Hrvatska demokratski su izbori 1990. i Domovinski rat. Samo oni koji ne cijene noviju hrvatsku povijest vraćaju nas u Drugi svjetski rat”, izjavio je Klemm.

Ovu izjavu u svom stilu komentirao je bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.



“Tko bi normalan promislio…”

“I meni je to sumnjivo. Tko bi normalan promislio da bi vođa prosvjeda Velimir Bata Nabujanec uzvikivao ustaške pokliče. To je kao da NETKO kaže da je isti osuđeni diler kokaina…ili još gore da je Klemm neplatiša poreza…”, ironičan je Ostojić.

