Reporter Andrija Jarak porazgovarao je u nedjelju s legendarnim vukovarskim braniteljem Ivanom Lukićem Zoljom o tajmingu dolaska srpskog patrijarha Porfirija u Vukovar, a poklopio se s 31. godišnjicom od pogibije heroja Blage Zadre, zapovjednika 3. bojne legendarne 204. vukovarske brigade.

Na pitanje je li dolazak Porfirija bio smišljena provokacija, Lukić je odgovorio da jest.

"Nitko od nas branitelja i građana Hrvatske ne spori nacionalnoj manjini ili Srbima u Hrvatskoj da obilježavaju sve svoje kulturne, vjerske i ostale obrede koje žele. Vjera ne čini zlo, nego čovjek koji se krije iza vjere.

Čovjek koji može odlikovati Šešelja, može govoriti retorikom protiv Hrvatske, mislimo da on ne zagovara vjeru kakva bi trebala biti, kao pomirba u Vukovaru.

Prvi sam reagirao kroz objavu kad sam vidio da gospodin dolazi u Hrvatskoj, mislim da je to bilo deplasirano. Netko je trebao reagirati i zaustaviti to", kazao je čovjek koji je u Domovinskom ratu četiri puta bio ranjen, ali i koji je proveo devet mjeseci u srpskim logorima.

"Postojalo je toliko drugih datuma. Danas su poginuli Blago Zadro i Alfred Hill. To je ono što Hrvatska iznimno poštuje i cijeni. Na današnji dan skretati pozornost s tog događaja, kao što ga skreću prije okupacije Vukovara, uvijek izmisle performans koji nije u skladu s onime što bi Hrvatska trebala raditi. Bježanje od kolektivne krivnje postaje malo opasno i nije ništa dobro za nastavak dobre suradnje Hrvata i Srba u Vukovaru", rekao je i nastavio:

"Jedan dio tih političara Srba, i to stalno ponavljam, drži dobar dio poštenih Srba u getu. Što će oni raditi i uzimati novce iz države ako Hrvati i Srbi dođu na razinu na kojoj su bili prije Domovinskog obrambenog rata.

Politika je ona koja taj dio srpskog pučanstva u Hrvatskoj drži daleko od onoga što bi trebali raditi. Hrvatsku moraju ispoštovati, to je njihova domovina", odgovorio je.

Na pitanje tko profitira od tih tenzija, Lukić je prokomentirao kako je dnevna politika čudo.

"Nisam političar nego sportaš. Sport je nešto čudno i tu se uspijemo slagati s njima bez ikakvih problema. Politika je ona kojoj to ne odgovara. Niti jedan čovjek iz Generalskog zbora nije bio u Vukovaru. To su moji suborci, ali ovo je zločesto prema žrtvi Vukovara i generalu-bojniku Blagi Zadri koji me naučio sve postulate kojima živim, a naročito kako se voli Hrvatska", odgovorio je i opisao pokojnog Blagu Zadru:

"Veličina, poštenje, hrabrost. Shvatite da ste toliko mali kada gledate u tog čovjeka. Njegovo djelo iza njega je daleko veće od ovoga što je danas politika i što je Vukovar dopustio da se danas šeće patrijarh Porfirije. Svaka mu čast i onome što obnaša, ali ovo je bilo zločesto od mog Vukovara i moje hrvatske države", kazao je Lukić.