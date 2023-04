uništio omiljenu metu / Legendarni Šprajc zakucao na najjače, ubio na temu koja je odjeknula zemljom: 'Za 22.000 eura i slijepac bi progledao'

Legendarni Zoran Šprajc u prošlom se stanju nacija osvrnuo na priču koja je odjenula Hrvatskom. "Jedna od velikih političkih tema postao je mogući odlazak Andreja Plenkovića na mjesto Glavnog tajnika NATO-pakta. Takvu tezu je izvukao neki švedski portal, ubacujući Plenkija kao jednog od petorice mogućih dobitnika toga prestižnog mjesta vrijednog 22.000 eura mjesečne plaće. Premda je teza zasnovana na argumentu “ki bi da bi kad bi” kod nas se primila kao da ćemo Plenkiju već sutra mahati na odlasku. A on skroman kakav već jest, stidljivo i pomalo skrušeno je rekao da su to možda mislili na Milanovića, a ne na njega. A onda se dogodilo ovo!", kazao je Šprajc i pustio ton Plenkovića: "Milanović vam je ekspert za NATO... Tako da ja mislim da su se oni zabunili..." Eto baš u trenutku Plenkovićeve najlažnije skromnosti ikad, pala je slika Franje Tuđmana. Ako to nije znak da ni pokojni Tuđman ne može mirno slušati takvo izmotavanje, onda ne znam što je. S Tuđmanom se odmah složila i njegova novija verzija Tuđman 2.0, dodao je Šprajc vadeći MIlanovićev citat: "On živi za to, on živi da se negdje preparkira, to je potpuno jasno. On pripada podrazredu sisavaca Job seeker!" Normalno u temu “ki bi da bi kad bi” odmah se uključilo 567 političkih analitičara koji su svi odreda previdjeli ključnu stvar. U vojsku ne možeš ići, a Nato je vojska, zar ne, ako si slabovidan, a nemaš naočale. Naime, okultisti su primijetili, pardon nisu okultisti nego okulisti, da premijer zadnjih nekoliko dana škilji bez naočala. Izvor iz Vlade medijima je potvrdio da je Plenković oko Uskrsa izgubio naočale i da se sad citiram “traži alternativno rješenje”. Alternativno rješenje bi valjda bile druge naočale. Malo je neobično da nam premijer već danima okolo tumara bez naočala, ali okultisti, tj. okulisti kažu da izrada ružičastih naočala traje malo duže nego ovih običnih. Doduše, može biti da se Plenković opet želi izvući od odlaska u vojsku, ali za 22.000 eura i slijepac bi progledao.