LEGENDARNI PILOT MIG-OVIMA POSVETIO EMOTIVAN STATUS: ‘Oni su me vratili, oni su bili moji (naši) anđeli čuvari’

Pilot Ivan Selak objavio je na Facebooku komentar uz fotografiju starog MiG-a kojeg vuče traktor vezano za sprdanje s tim avionima iz vremena Domovinskog rata

Uz fotografiju starog MiG-a kojeg vuče traktor, najpoznatiji hrvatski pilot Ivan Selak objavio je danas na Facebooku komentar vezano za sprdanje s MiG-ovima koji su postali “simbol vremena časti i ponosa” Domovinskog rata.

“Jugo je udarilo. Nekima u glavu, nekima u noge, a neki su i bez juga udareni. Meni ne smeta. Ili smeta jer ne mogu u dubine, u mir i tišinu jadranskog plavetnila gdje jedino čuješ, pratiš i vidiš mjehuriće zraka koji život znače, a i osjetiš svaki otkucaj svoga bila…

Danas je dan lovačke eskadrile HRZ. Svim svojim bivšim i sadašnjim kolegama, kao i svim pilotima lovačkih aviona-sretan vam naš praznik. Čast i slava pripada onima koji sa nama fizički nisu, ali u mojim (našim) mislima jesu i biti će dok i mi ne odemo u vječno nebesko plavetnilo. Uvijek kažem pa ću i sada: ‘Počivajte u miru ili letite nebom, kako vas volja sokolovi, orlovi moji (naši)'”, započinje Selak.

Razlog stavljanja fotografije MiG-a

Nakon tog uvoda, Selak je objasnio zašto je uz komentar stavio sliku MiG-a kojeg vuče traktor.

“Zato što je ta ista fotka stavljena u negativan kontekst jučerašnjih zbivanja i cirkuskih performansa koji se odvijaju tamo gdje to nebi trebalo. Ali neka bude i to je sloboda. Ima i puno gorih parlamenata. Fotku je stavila moja fb frendica ‘kao poklon i odgovor’ našeg ministra pajacima koji su njemu eto nešto poklanjali.

Smiješan i jadan potez onih koji su to poklanjali, a i smiješna i jadna reakcija onog koji je to primao, no to smo mi, birali smo i biramo. Da se vratim fotki koja bi trebala biti ‘odgovor ministra’ – Vidoviću, Beusu, Marasu, Krausu, Šprajcu….. kako ih prozva moja frendica”, napisao je Selak te se obratio svima koji dijele tu sliku poput njegove prijateljice.

Simbol snage, hrabrosti i junaštva

“Draga moja fb frendice i ne samo ti već svi i moji fb frendovi koji to dijelite i stavljate like. To je vaše pravo, poštujem ga. Ali eto taj kojeg vuče traktor, koji je za tebe (vas) simbol neuspjeha ‘bivšeg vremena, bivših remonta’, ili čega već, za mene je taj, e baš taj kojeg vuče traktor simbol snage, hrabrosti, sposobnosti i junaštva onih ranije navedenih. Onih koji nisu sa nama i onih koji su imali muda sjesti u baš taj kojeg vuče traktor, ili u ovaj iza mene na slici i otići na borbenu zadaću.

Znaš li kako je otići na zadaću kad ti je šansa da se vratiš 50 posto. Ili ti ili kolega. Ne znaš, e pa ja znam i tako dosta puta. Znaš li kako se osjećaš kada te ‘osvijetli’ radar sustava Kub ili Bofors. Ti svjestan toga, ali ti ideš dalje, nisi pi..ka i ne bježiš. E pa ja (mi) znam. Znaš li kako je uletati baš sa tim kojeg vuče traktor i sa kojim se ti sprdaš u rojeve svijetlećih zrna koje vidiš i kojih si svjestan, ali ideš dalje jer opet nisi pi..ka. E pa ja (mi)znam.

Znaš li kako je nositi ispod krila dva užasa od po 500 kg (slovima dva puta po pet stotina kilograma) i baciti to na drugu stranu i pogoditi, a linija razdvajanja je širine jedne sekunde leta i to ko za vraga baš sa tim što ga vuče traktor i sa kojim se sprdaš. E pa ja (mi) znam.”

Anđeo čuvar

“Ne znaš, ne zamjeram ti, iskreno ne zamjeram ti i bolje da to neznaš i bolje da to nikada ne doživi više nitko ni tvoj, ni moj, ni naš. Ali znaj jedno, taj što ga vuče traktor i taj iza mene – sa njima sam se vratio, oni su me vratili, oni su bili moji (naši) anđeli čuvari, oni su razlog zašto sam jučer bio 50 m pod morem, u miru i tišini podmorja. Ne vjeruješ meni. Tvoje pravo.

Pitaj onda one moje heroje koje uvijek spominjem što i kako su se osjećali kada je taj kojeg vuče traktor i sa kojim se sprdate protutnjao iznad njih dok su oni bili u užasu, u paklu na Velebitu, u paklu Petrinje, D. Rese, Bunića, Dinare, Zrinske i Petrove Gore… pitaj tigrove, gromove… pitaj kako se osjeća čovjek kada leti čelik oko njega, kada frendovi nestaju, kada ranjeni vrište, kada se ukopati želiš, a ne možeš.

A onda naiđe taj anđeo kojeg vuče traktor ili ovaj drugi, ili zajedno… I nikad se više nećeš sprdati sa jednim od simbola vremena časti i ponosa”, zaključio je Selak.