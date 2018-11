LEGENDARNI BRANITELJ VUKOVARA: ‘Opraštam im 9 mjeseci u logoru i svoju patnju, ali ne opraštam što su mi brata ubili kao psa’

Legendarni branitelj Vukovara otkrio je što misli o neprocesuiranju ratnih zločina, vukovarskim žrtvam i drugim relevantnim temama

Legendarni branitelj Vukovara, Stipe Mlinarić Ćipe, pripadnik Turbo voda s Trpinjske ceste u razgovoru s Andrijom Jarkom za Novu TV otkrio je što misli iz današnje perspektive o svemu tome što je sam prošao, o gubitku brata, o onima koji su dali svoje živote za Vukovar, o neprocesuiranju ratnih zločina, ali i o tome što srpska djeca jedina ne posjećuju memorijalni centar na Ovčari.

Stipe je nakon pada Vukovara uhićen te odveden u srbijanski logor. U logorima je proveo devet mjeseci,a njegovog ranjenog brata srpski agresori su ubili u vukovarskoj bolnici.

Ubili su mu brata ‘kao psa’

“Za logor i patnju svoju, za devet mjeseci u logoru, opraštam im sve i blagosljivam ih. Nikome ništa ne zamjeram, opraštam kršćanski i ljudski. Za brata zamjeram što su ga ubili kao psa, kao ranjenika u Vukovarskoj bolnici. To je prema svim konvencijama i ljudskim normama, gnjusan zločin. To ne mogu oprostiti“, rekao je Stipe.

Vezano za prošlomjesečne prosvjede protiv hrvatske Vlade koji su se održali u Vukovaru zbog neprocesuiranja ratnih zločinaca, Stipe je rekao da Vlada ima godinu dana vremena da se istraže ratni zločini jer je nužno riješiti račune, naći mrtve i kazniti krivce.

“Vukovar je 13. 10. poslao poruku hrvatskoj Vladi da imaju godinu dana neka istraže ratne zločine, da privedu krivce, da nađu kosti poginulih. Ne može se graditi na kostima mrtvih suživot u Vukovaru. Mora se to riješiti da mladima ne ostavimo u naslijeđe naše neriješene račune. Moramo naći naše mrtve, sahraniti ih, krvnici moraju odgovarati za zločine i nakon toga se ruka može pružiti svakome. Ja sam prvi koji će otići u Borovo selo i pružiti ruku svakome”, rekao je Stipe.

Ponosan je na sve koji su ostali u Vukovaru, žive i mrtve

Svoju zahvalnost i suosjećanje s braniteljima Vukovara, i poginulima i živima, Mlinarić otvoreno iskazuje.

Mlinarić Ćipe je ponosan na sve ljude koji su ostali u Vukovaru, i one koji su preživjeli agresiju i one koji su mrtvi. Smatra da prema tim ljudima treba pokazati poštovanje jer su željeli samostalnu Hrvatsku i za to su bili spremni dati svoje živote.

“Nitko ih nije natjerao, to su dragovoljci. Digli su se u petom mjesecu u Vukovaru i išli su stvarati našu Hrvatsku. I uspjeli smo. Grad je pao, ali je Hrvatska dobila vremena”, smatra Stipe, koji misli da se u hrvatskim školama nedovoljno uči o Domovinskom ratu.

Jedino srpska djeca ne idu u posjet memorijalnom centru

Navodno, o Domovinskom ratu uči se samo na 4 ili 5 stranica udžbenika iz povijesti, pri kraju školske godine. No, ono što je još simptomatičnije je da djeca iz srpskih obitelji iz okolice Vukovara ne posjećuju memorijalni centar na Ovčari.

“Želim napomenuti kako jedino srpska djeca iz srpskih škola iz okolice Vukovara ne idu u posjet memorijalnom centru na Ovčari. To sva djeca iz Hrvatske čine, dolaze na tri dana. To nije dobro, oni moraju učiti hrvatsku povijest jer ne mogu postojati dvije istina i dvije povijesti. Jedna je istina. Jedna je povijest”, zaključio je Stipe.

Bio bi sretan da može otići na 20 sprovoda godišnje

Koliko god to morbidno zvučalo, Stipe je rekao da bi bio sretan da godišnje može otići na 20 sprovoda svojih suboraca, jer bi tek tada bio siguran u to da država radi svoj posao.

“Tada ću znati da država radi svoj posao. Nisam bio na sprovodima 7-8 godina, nema pronađenih mrtvih. Da vidimo sjela vlasti, a ne da primaju velike plaće, a učinak im je nula.”