LEDO JE PRODAN, ŠTO SADA? ‘Jamnica vrijedi više od Leda. Ona je spremna za prodaju. Kod ostalih je kompliciranije’

Ono što nije učinio Ivica Todorić učinio je novi vlasnik: Fortenova grupa prodala je jedan od svojih najvrednijih brendova – Ledo

Fortenova grupa prodala je jedan od svojih najvrednijih brendova, Ledo. Za 615 milijuna eura divizija smrznute hrane koja uz Ledo uključuje i srpski Frikom prodana je britanskoj korporaciji Nomad Foods koja se također bavi proizvodnjom smrznute hrane u Zapadnoj Europi ali nije prisutna na regionalnom tržištu. Kupac će cijeli iznos Fortenovi isplatiti u gotovini u trećem tromjesečju ove godine. Riječ je o najvećoj takvoj transakciji u regiji, još otkako je Atlantic grupa preuzela Drogu Kolinsku, javlja RTL.

O tome što ova transakcija znači za domaće tržište i znači li ona početak rasprodaje Fortenova grupe to jest bivšeg Agrokora, Zoran Šprajc je razgovarao s Dragom Munjizom, jednim od bivših direktora Konzuma, a danas direktor drugog domaćeg trgovačkog lanca Lonije iz Kutine. Munjiza kaže kako je zanimljivo da kupac proizvodi smrznutu hranu, ali nema sladoleda: “To je jedna velika prilika za Ledo i druga stvar, bivši vlasnik je, nuđeno mu je bilo 450 milijuna eura.”

Nacionalnost kompanije

Dodaje kako se sada postigla cijena koja je 13 puta operativna marža: “Sve što je dvocifrena marža je izvrsno. Znači s jedne strane to je izvrsna transakcija za Fortenovu, ali i za Ledo pa onda možemo reći i za ove kupce jer oni nemaju sladoled. S druge strane kad sam dolazio na Facebooku sam čitao komentare ispod vaše najave, to je tisuću ljudi koji žale za nekakvim odlaskom hrvatske proizvodnje. Ja vjerujem da će Ledo ostati ovdje, ali naravno svaka kompanija ima nacionalnost. Znači nacionalnost kompanije se vidi iz Upravnog i Nadzornog odbora, e sad ta kompanija više neće možda koristiti toliko špeditere hrvatske, marketinške agencije, nego će se to raditi negdje drugdje, ali bitno je da proizvodnja ostane i veliki dio zaposlenih ostane u Hrvatskoj.”

Komentirao je i činjenicu kako do sada to nije bila hrvatska kompanija nego kompanija rusko-američkih financijskih institucija i banaka: “Bitno je znati da sadašnji vlasnici nisu htjeli biti vlasnici oni su bili kreditori Fortenove odnosno Agrokora i to nije njihov osnovni biznis. Znači ono što je dobro za Ledo pa možda i za neke druge kompanije da ako već ne mogu biti hrvatske, onako kako to prosječan Hrvat percipira, da to budu multinacionalne kompanije, koje znaju svoj posao, koje su kapitalno ispravne i koje će onda unaprijediti taj dio poslovanja.”

Što dobiva Fortenova? Što je s Jamnicom?

“Kompanija je i financije, tijek novca, znači oni dobivaju tijek novca, s druge strane vlasnici imaju neka dugovanja, potraživanja od prije i konsolidirat će se poslovanje”, kaže Munjiza i dodaje: “Tu će se vidjeti da u biti oni koju su izgubili dio novaca će na ovaj način moći to vratiti na način da se kompanija ne upropasti, nego da se integrira s nekim jačim boljim, čije je to osnovni biznis. Znači vlasnici Fortenove grupe su bankari i investicijski fondovi, oni se ne bavi ni maloprodajom ni proizvodnjom.”

Kaže kako je Jamnica vrijednija od Leda: “Ja bih isto rekao da ona vrijedi preko deset puta marža, ona je spremna za prodaju. Kod Belja i ostalih je možda komplicirana situacija jer najkompliciranija je kod Konzuma. Konzum se sigurno neće prodavati dok se ne integrira s Mercatorom.” Dodaje kako su se tek sada ostvarile pretpostavke da se ova dva lanca spoje te da je to onda jedan veliki lanac koji bi mogao biti zanimljiv: “Da li sadašnjim vlasnicima, ako se predomisle ili nekim maloprodajnim lancima u Europi.”

Nije tajna da se Konzum financirao od Leda, Jamnice i ostalih članica grupe, pitanje je hoće li sada preživjeti bez njih. Bivši direktor Konzuma kaže kako je to bilo kod bivšeg vlasnika te kako je u zadnje dvije, tri godine sve drugačije jer se te kompanije financiraju na drugi način: One su dokazale u zadnje dvije, tri godine da mogu opstati i na ovaj način, a da se mogu značajno unaprijediti to je isto tako činjenica”

Kaže kako je Konzum bio jedan od trgovačkih lanaca i inače poduzeća koje su gurale razvoj svih nas: “Mi smo svi koji smo možda manja konkurencija zainteresirani da jedan domaći lanac vuče i poljoprivredu i proizvodnju i da se Konzum konsolidira, to je nebitno o vlasništvu. Bitno je da dućani budu dobri i da vi kupujete u Konzumu i da ste zadovoljni s time.”

