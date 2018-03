VRHUNAC LEDENOG VALA: U najhladnijem mjestu u Hrvatskoj izmjerena čak -23°C, Meteoalarm izdao upozorenje za cijelu zemlju

Zbog iznimno niskih temperatura upozorenje meteoalarma danas vrijedi za cijelu zemlju. Crveno je upozorenje izdano za središnji, sjeverni i istočni dio zemlje, dok je za Istru, Sjeverni Jadran, Liku, Gorski Kotar, Dalmaciju i otoke izdano narančasto upozorenje zbog vrlo hladnog jutra.

Nakon cijelog tjedna hladnoće, ledeni je val jučer i danas na svom vrhuncu. U većini zemlje danas bi moglo biti novog snijega, a temperature su i dalje vrlo niske. Krajem dana i sutra ipak se očekuje pritjecanje toplijeg zraka i nešto više temperature.

I dalje vrlo hladno

Umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom oborinom te i dalje vrlo hladno, osobito ujutro. Snijeg će već od jutra padati na Jadranu i uz njega, a do večeri proširit će se i na ostatak zemlje. Očekuje se stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, osobito u gorju. Uz pritjecanje sve toplijeg zraka snijeg će prelaziti u kišu koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, već prijepodne u Dalmaciji, a prema kraju dana na sjevernom Jadranu te u gorju. Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren jugoistočni. Uz obalu slaba do umjerena bura, a poslijepodne u Dalmaciji jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura od -8 do -3, na Jadranu od 1 do 6, na jugu i do 10 °C.



Za razliku od proteklih dana, jutros nije najhladnije bilo na Zavižanu. Podsjetimo, jučer i prekjučer je tamo izmjereno čak minus 20 stupnjeva, a jutros u 6 minus 13. Jutros je u 7 sati najhladnije bilo u Belom Manastiru, minus 23 stupnja. Slijedi Bednja sa minus 21, u Osijeku je izmjereno gotovo minus 17 stupnjeva, a u Lipiku minus 16.6. U Krapini je bilo minus 15.7, na Puntijarci minus 14.9, a u Zagrebu na mjernoj postaji Maksimir minus 11.9 stupnjeva. Hladno je i u Bilogori, Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci, oko minus 13, dok je u Sisku jutros izmjereno minus 12,6 stupnjeva. U Vinkovcima je bilo minus 13.8, a u Županji minus 14.5. Karlovac i Gospić mjerili su jutros minus 12 stupnjeva, a Otočac minus 11,2. Toplije je bilo u Istri i Primorju pa je u Rijeci jutros izmjereno minus 2.5 stupnjeva, a u Puli minus 2.6. Zadar, Šibenik i Split bili su u blagom minusu: u Zadru je jutros izmjereno minus 0,4, u Šibeniku minus 0,2 a u Splitu minus 0,8 stupnjeva.

Danas je ipak u nešto više mjernih postaja izmjerena temperatura u plusu nego prethodnih dana: tako je Hvar jutros mjerio plus 2,4 stupnjeva, Komiža 3,5, Dubrovnik 2,7 stupnjeva, a Palagruža je bila najtoplija s gotovo 4 stupnja u plusu.

Meteoalarm upozorava

Crveno je upozorenje pak izdano zbog iznimno niskih temperatura, minimalno od -19 do -16 °C . Meteorolozi pozivaju građane da zbog izražene hladnoće poduzmu mjere zaštite i pomognu drugima te slušaju upute nadležnih tijela. Mogući su i kvarovi na pojedinim infrastrukturama.

Sutra nešto više temperature

Već sutra će stanje biti nešto bolje. Još će uvijek biti nešto snijega, no temperature će ipak porasti. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će biti pretežno oblačno na Jadranu povremeno s kišom, na jugu Dalmacije obilnijom. U unutrašnjosti će većinom padati snijeg, a u južnoj Lici i ledena kiša koje prolazno može biti i u ostalim predjelima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom Jadranu će prijepodne puhati umjerena bura i sjeverni vjetar, a u Dalmaciji će umjereno i jako jugo okretati na jugozapadnjak. Poslijepodne vjetar u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura između -10 i -5, na Jadranu uglavnom od 3 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura od -5 do 0, a na obali i otocima od 8 do 13 °C.

Konačno zatopljenje očekuje se od vikenda i tijekom idućeg tjedna, kad bi temperature konačno trebale biti u plusu, a očekuju se i one primjerenije proljeću. Snijega više neće biti, no padat će kiša.