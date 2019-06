LAURINA MOĆNA OBJAVA ŠIRI SE FEJSOM: ‘Trebam nova kolica, obećajem da neću pobjeći u Irsku’

‘Da nisi slučajno pomislio kako tražim sažaljenje, to je zadnja stvar koju trebam u životu’, ističe Laura

Laura Lovošević želi samo malo samostalnosti i ići na fakultet. “Ne trebam ja ništa posebno, pametna sam, ambiciozna i želim živjeti normalan život kakav zaslužujem”, ističe. No ona u je ne može hodati. Kolica koja je dobila preko zdravstvenog ne služe svrsi i otežavaju joj život, ističe.

‘Probaj provesti dan u tuđim cipelama, tri broja većim… Ili sjediti osam sati na drvenoj stolici, bez mogućnosti da ustaneš i prošetaš. Vjeruj mi da boli.’, ilustrira.

Zato je u prilično moćnoj objavi na Fejsu zamolila ljude da se odreknu jedne kave kako bi dobila nove, kako ih naziva “noge”.

IBAN:HR7623600003513339390

Njenu objavu prenosimo u cjelosti:

‘Ne trebam ništa posebno’

“Kolica su moje noge.

Ti svoje noge imaš, one hodaju, trče i skaču. Vjerojatno nisi dulje od minute u životu razmišljao kako je to kada ne možeš do napolitanki na polici, a udaljene su samo par koraka od tebe. Tih par koraka ja nemam, a voljela bi ih imati i trebam ih. Da nisi slučajno pomislio kako tražim sažaljenje, to je zadnja stvar koju trebam u životu. Ja trebam samo tu jednu minutu od tebe, da ti kažem jednu stvar. Imam snove i želje isto kao i ti, isto kao i svako dijete i čovjek na svijetu.

Ne trebam ja ništa posebno, pametna sam, ambiciozna i želim živjeti normalan život kakav zaslužujem. Želim ići na fakultet, obrazovati se i biti što samostalnija. Ali kolica… kolica su moje noge… Ti svoje imaš, one hodaju, trče i skaču.

‘Ako 5000 Hrvata ne popije kavu, mojim mukama je kraj’

Ako 5000 Hrvata sutra ne popije kavu svim mojim mukama dolazi kraj. Kako da im objasnim da moje trenutne „noge“ koje dobivam od države ne služe svrsi kojoj su namijenjene i otežavaju mi život.

Mlada sam i želim se zaposliti, ali s trenutnim kolicima koja su glomazna, rasklimana i neudobna to ne mogu. Probaj provesti dan u tuđim cipelama, tri broja većim… Ili sjediti osam sati na drvenoj stolici, bez mogućnosti da ustaneš i prošetaš. Vjeruj mi da boli…

‘Obećajem da neću pobjeći u Irsku’

Ono što trebam su nova kolica, obećajem da neću pobjeći u Irsku. Šalu na stranu, nova kolica kakva trebam da normalno funkcioniram i radim sve što radi jedna normalna djevojka od dvadeset i jednu, koštaju 50 000 kuna.

Ako samo pet tisuća Hrvata od nas četiri milijuna, sutra ne popije kavu nego donira 10 kuna za nova kolica, svim mojim mukama dolazi kraj. Ona minuta je prošla, ako si još ovdje ima nade za moju kvalitetniju budućnost. Hvala ti na pažnji.

10 kuna, vas 5000. Laura Lovošević.”

