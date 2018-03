LAURA IZ BABINE GREDE: ‘Rođena sam kao dječak, ali osjećam se kao žena. U ulici u kojoj sam odrasla gađali su me kamenjem s ceste’

‘Još kad sam bila mala, osjećala sam da nešto nije u redu sa mnom. Bila sam dječak, ali se nisam tako osjećala. Radije sam se igrala sestrinim igračkama nego onima primjerenijim dečkima. Odijevali su me kao dječaka, ali ja sam željela haljine, ružičastu boju, majice s volanima. I kad sam si planirala život, razmišljala sam o sebi kao o djevojci.’

19-godišnja Laura Babić iz Babine Grede rođena je kao Matej, no sada planira promijeniti spol. Nikad se nije osjećala kao dječak pa je zbog tih osjećaja imala kompliciran život.

‘Bila sam dječak, ali se nisam tako osjećala’

Kad je odlučila promijeniti spol, donijela je odluku da će to značiti i brisanje cijelog dotadašnjeg života koji joj je bio težak, pa tako nije htjela žensku verziju svog imena već se odlučila nazvati PO Petrarcinoj Lauri. ‘Još kad sam bila mala, osjećala sam da nešto nije u redu sa mnom. Bila sam dječak, ali se nisam tako osjećala. Radije sam se igrala sestrinim igračkama nego onima primjerenijim dečkima. Odijevali su me kao dječaka, ali ja sam željela haljine, ružičastu boju, majice s volanima. I kad sam si planirala život, razmišljala sam o sebi kao o djevojci’, ispričala je Laura za 24 sata i dodala da je cijelo vrijeme bila zbunjena. Majka joj je bila velika podrška pa joj nije zabranila igranje sestrinim igračkama.

‘Tad sam sve shvatila i otkrila da sam i ja transrodna osoba’

Odrastajući, nije mogla prihvatiti svoje tijelo kao muško, a shvatila je da je transrodna kad je na televiziji vidjela Andreja, odnosno Andreju Pejić, manekenku rođenu kao muško. Tada je znala što želi. ‘Tad sam shvatila da moj osjećaj nezadovoljstva vlastitim tijelom, gađenje koje sam osjećala prema svog muškom tijelu, zapravo ima dublje značenje. Otkrila sam da sam i ja transrodna osoba. Nakon što se Andreja operirala, to mi je dalo nadu da i ja možda ipak mogu biti sretna i zadovoljna u budućnosti. Od tog dana operacija promjene spola, kompletna tranzicija, ma kako teška i dugotrajna bila, moja je jedina želja’, rekla je.



Mala sredina u kojoj je živjela nije ju dobro prihvaćala jer je uvijek bila različita. Prihvatila ju je ipak njezina majka, koja je uvijek bila velika podrška, pa i kad je Laura počela kupovati žensku odjeću i štikle, šminkati se, lakirati nokte i raditi frizure. Osim majčine podrške, pomogli su joj i odlasci psihologu. Tada je konačno naučila živjeti sa svojim tijelom i počela se veseliti budućnosti. Unatoč brojnim negativnim komentarima i nerazumijevanju mnogih, Laura kaže da joj to sada više nije bitno. Doživjela je ipak mnoge neugodnosti.

‘Bio je to najgori dan u mom životu’

‘Meni više nije bitno što ljudi misle ili što će reći. Ne nakon što mi se dogodilo najgore u životu, a to je da su me, prije nešto više od godinu dana, u ulici u kojoj sam odrasla, u kojoj živim cijeli život, dočekala djeca i gađala me kamenjem s ceste. Bila sam šokirana, užasnuta, što me okružuje tolika mržnja, nerazumijevanje, neprihvaćanje. Bio je to najgori dan u mojem životu’, ispričala je. Sada joj fakultet nije u planu jer joj je jedini cilj operacija spola, koja joj je zasad zbog cijene nedostižna. Naime, takva operacija u Srbiji košta 10.000 eura. Iako sada taj novac nema, planira u budućnosti pronaći način kako bi ostvarila svoju najveću želju.

O Lauri je snimljen i film za potrebe natjecanja na Festivalu drame, filma i debate u Zagrebu. Snimili su ga učenici gimnazije u Županji, a Laura je pristala sudjelovati kako bi skrenula pažnju na to da su transrodne osobe stvarne te da to nije bolest. ‘Ako želimo biti slobodni i učiniti ovaj svijet sretnijim, moramo se boriti protiv stereotipa’, rekla je Laura Babić za 24 sata.