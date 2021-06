Govoreći o tome je slučaj Velike Britanije, gdje je najavljeno popuštanje mjera usprkos širenju delta varijante koronavirusa, dokaz da "lockdown" nije učinkovita mjera zaštite, znanstvenik i član Vladina Znanstvenog savjeta Gordan Lauc rekao je danas za N1 kako misli da najesen zemlje više neće ići u zatvaranja jer se to pokazalo kao neučinkovito.

“Ja mislim da je ono što je ključno što trebamo pratiti ne to kod koliko je ljudi vrlo osjetljivim PCR testom pronađen virus u nosu, nego koliko doista ima teško bolesnih ljudi. U Velikoj Britaniji vidimo da unatoč velikom broju ljudi kojima je pronađen virus u nosu nema teže oboljelih ili mrtvih. Ja mislim da i ovo zadnje odgađanje Velike Britanije bilo pogrešno, da to što se virus širi među mladima nije veliki problem budući da oni ne razvijaju teži oblik bolesti, nego povećavaju bazen onih koji su preboljeli i ne mogu više širiti virus”, rekao je Lauc.

Istaknuo je da u Hrvatskoj nismo nikad imali "lockdown" osim u ožujku. "Vjerujem da je to jedan od dobrih primjera da najstrože mjere ne služe ničemu, dapače, u nekim su zemljama dodatno pogoršale situaciju pa mislim da najesen nitko neće pribjegavati tim mjerama”, rekao je Lauc.

Delta varijanta postaje dominantna

Što se tiče širenja delta varijante koronavirusa, poznatog i kao "indijski soj", Lauc napominje da je ona u Indiji u ogromnom padu. Istaknuo je pritom da je normalno što se pojavljujunove varijante i da svaka od njih otvara jednu novu subpopulaciju koja se proširi, a nakon što se proširi, pada dolje.

"Očigledno delta postaje dominantna u Europi, postat će dominantna svugdje. Broj ljudi koji su cijepljeni neće razviti teži oblik. Kad ne bismo testirali, ne bismo to ni primijetili, kod nas on neće biti praćen velikim brojem teško oboljelih i to neće biti problem na koji treba obraćati pažnju”, smatra Lauc.

Pogrešna motivacija na cijepljenje

Lauc smatra da ne stoji računica o broju zaštićenih, jer se zaboravilo pribrojati ljude koji su preboljeli covid, a za koje tvrdi na osnovi istraživanja da su jednako ili bolje zaštićeni od cijepljenih. Ukupno, kaže da imamo 70 posto zaštićenih.

"Mislim da je pogrešna motivacija turizam, cijepljenje je prvenstveno briga za zdravlje. Ne sviđa mi se takvo političko potenciranje, mislim da nemamo veliki problem, da smo cijepili gotovo sve rizične, da se svatko tko se želi cijepiti može, a one koji se ne žele cijepiti ne treba previše napadati i stigmatizirati, ljudi imaju pravo na odabir”, rekao je Lauc.

Iako je prebolio covid, kaže da se cijepio te da da je cijepljenje mali rizik. "Svatko od nas može preuzeti taj rizik i pomoći državi da se ne susretne s teškim valom. S druge strane, ja mislim da u tim odlukama nitko ne treba nametati mišljenje. Ja samo kažem da je rizik virusa puno veći od rizika cijepljenja i ako se ljudi boje cijepljenja, virusa se trebaju bojati još više”, rekao je Lauc.