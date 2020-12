LAUCU NIJE JASNO ŠTO ZAPRAVO ŽELE: ‘Dio članova savjeta stalno traži strože mjere, ali uvijek govore da ne preporučuju lockdown’

‘Nije mi jasno zašto se to prelilo u medijske rasprave i prozivanja, jer to ni na koji način ne može umanjiti širenje epidemije’

Nakon što je jučer predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Zvonimir Frka Petešić, održao konferenciju za medije povodom izbacivanja petero znanstvenika iz Znanstvenog savjeta Vlade, znanstvenik Gordan Lauc komentirao je tu situaciju oko Savjeta, rekavši da mu nije jasno što traži dio znanstvenika koji traži “strože mjere” a ne preporučuju zatvaranje.

“Moram priznati da ne znam ništa ni o sastanku u subotu, ni o razgovorima s pojedinim članovima savjeta u nedjelju, osim ono što sam pročitao u medijima, tako da mogu dati samo svoj općeniti komentar. Činjenica je da postoji dio članova savjeta koji stalno traži ‘strože mjere’, iako uvijek kažu da ne preporučuju lockdown, o čemu smo se svi složili, tako da zapravo nije jasno što to traže, jer je granica sve tanja između sadašnjih mjera i lockdowna. Stanje u susjednoj Sloveniji koja nakon skoro mjesec i pol dana lockdowna ima dvostruko više umrlih od nas na milijun stanovnika, sigurno je razlog za oprez da ne srljamo u to ishitreno”, rekao je Lauc, piše Večernji list.

Narušeno povjerenje

“Različita mišljenja među znanstvenicima su uobičajena (i korisna) i u više navrata smo o tome raspravljali na savjetu. Nije mi jasno zašto se to prelilo u medijske rasprave i prozivanja, jer to ni na koji način ne može umanjiti širenje epidemije. Također ne razumijem zašto dio članova savjeta s Vladom funkcionira putem javnih apela ili prozivanja, kada svi imamo izravni kontakt s uredom premijera, posebice ako se to dogodilo samo dan nakon što je održan sastanak, na kojem je, koliko sam shvatio, to prešućeno. Razumijem da je takav potez mogao narušiti povjerenje i otvorenu komunikaciju koju smo dosad imali s uredom premijera. No naš savjet nije tijelo koje donosi odluke, već samo savjetuje Vladu i Stožer.

U tom kontekstu ne vidim prepreku i štoviše mislim da bi bilo dobro da Savjet nastavi raditi u punom sastavu kako bi Vlada imala što više informacija o najnovijim znanstvenim spoznajama i različitim analizama, ali isto tako i o legitimnim dvojbama ili različitim interpretacijama, jer jako puno toga još ne znamo i svi učimo na temelju iskustva stečenih proteklih mjeseci. Puno toga što smo predviđali, ja ili drugi članovi savjeta se ostvarilo, no neka predviđanja nisu, i to je sve normalno u znanosti. Osobno cijenim različita mišljenja jer u tome vidim poticaj da možda neka svoja stajališta preispitam i provjerim. Meni je to jako korisno, a i kada se ne slažem s drugim interpretacijama uzimam ih u obzir.

Cijenim i poštujem sve članove savjeta, s mnogima sam i prijatelj i svi su izuzetno kvalitetni znanstvenici. Mislim da bi bilo korisno da svoja neslaganja zadržimo u okviru rada Znanstvenog savjeta, da ne pridonosimo medijskoj zbrci, već da svi pokažemo veću dozu međusobnog povjerenja, jer sam uvjeren da svi želimo isto: pomoći Vladi u donošenju najboljih mjera. Trebamo se usredotočiti na ono oko čega se slažemo, čega ne nedostaje, a manje na one manje brojne teme gdje se mimoilazimo. Mislim da situacija u Hrvatskoj zahtijeva od svih nas da pređemo preko nekih teških riječi i stavimo glave na kup. Što se mene tiče, nastojat ću tome dati svoj doprinos u općem interesu. Vjerujem da smo svi toga svjesni i da možda iz ovog svega se izrodi nešto dobro i kvalitetnija suradnja”, kaže Lauc.

