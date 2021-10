Nakon što je jučer znanstvenik Ivan Đikić na N1 televiziji kritizirao Gordana Lauca te izjavio da bi premijer Andrej Plenković riješiti status Lauca u Znanstvenom savjetu, impliciravši da bi ga trebalo izbaciti, danas je Lauc na Facebooku komentirao Đikićeve tvrdnje.

"Vidim da Dr. Doom ima potrebu stalno nešto govoriti o meni, no stvarno ne znam zašto ne uspijeva složiti niti jednu istinitu tvrdnju", napisao je Lauc.

"1) Kaže da nije istina da je virus puno manje opasan ljeti, no nakon četiri izmjene sezona to više nitko razuman ne osporava. Bit će da je imao previše posla i nije pratio stručnu literaturu.

2) Naravno da je najbolje da cijepimo što veći dio stare populacije, 93% umrlih su stariji od 60, a 98% su stariji od 50 godina. Ne znam što bi tu bilo sporno.

3) Nikada nisam zastupao ideju kolektivnog imuniteta, upravo suprotno, kolektivni imunitet je nešto što zastupaju oni koji žele cijepiti djecu i mlade.

4) Kaže da nikada nismo objavili serološku studiju kao znanstveni rad, no i on sam zna da kada nešto samo prebrojite, a to je ono što smo mi napravili u serološkoj studiji, to nije znanost. To je prebrojavanje. Normalne zemlje to rade na tjednoj bazi kao redovni državni posao. U našoj zemlji to smo na vlastiti trošak morali napraviti prof. Primorac i ja. Rezultati koje smo dobili identični su onome što je kasnije dobio HZJZ i vrlo slični onome što su vidjeli u drugim zemljama. Ne znam zašto ga ta studija toliko 'svrbi'. Možda zato što je onemogućila pokušaje uvođenja strogih mjera ovog proljeća i osigurala normalan život i turističku sezonu ovog ljeta.

5) Sa 70% cijepljenih starijih od 60 godina i onima koji su preboljeli, mi smo sigurno preko 80%, a vjerojatno i 90% starijih od 60 koji su u velikoj mjeri zaštićeni od teškog oblika bolesti… Kako je on zaključio da je 90% zaštićenih starih ljudi razlog zašto će ove zime umrijeti puno više ljudi razumije vjerojatno samo on.

Pet neistina je doista teško ugurati u nekoliko redova teksta, no čini se da Dr. Doom ima dosta iskustva u tome pa mu je uspjelo… Nisam ulazio u ostale dijelove teksta, no za očekivati je da su podjednako istiniti kao i ovaj jedan paragraf o meni", zaključio je Lauc.