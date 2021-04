LAUC TVRDI – STRAH JE POSIJAN: ‘Nekad su to bili Turci, Rusi, Amerikanci, komunisti, anti-komunisti, a sada su to opasni novi sojevi’

‘Bitno je samo da se ljudi boje ‘vanjskog neprijatelja’ i da u strahu bespogovorno slušaju… Nekad su to bili Turci, Rusi, Amerikanci, komunisti, anti-komunisti (i ne znam tko sve ne), a sada su to ‘opasni novi sojevi’…’, komentirao je Lauc

Visoko zarazna varijanta covida-19 prvi put identificirana u Britaniji ne uzrokuje težu bolest kod hospitaliziranih pacijenata, pokazuje nova studija objavljena u medicinskom časopisu The Lancet. Soj poznat kao B.1.1.7, otkriven je u Britaniji potkraj prošle godine i postao je najčešći u Sjedinjenim Državama, prema američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti.

Znanstvenik Gordan Lauc komentirao je na Facebooku rezultate istraživanja, napisavši da su pojedini znanstvenici odigrali vrlo ružnu ulogu u ovoj pandemiji. “Na temelju nedovoljno podataka, pogrešnih ili navučenih analiza dolazili su do katastrofičnih predviđanja, koja su onda mediji dodatno napuhavali i na kraju političari koristili kada im je trebao vanjski neprijatelj kako bi opravdali svoje neuspjehe ili nerad”, piše Lauc.

“Jedna od najtužnijih takvih priča je varijanta B.1.1.7 ili takozvani ‘Britanski soj’. Prvo su izašli s procjenama da je puno zarazniji, da bi se kasnije pokazalo da su ipak pretjerali i da je možda oko 35% zarazniji, iako je jednako tako moguće da su te mutacije samo ‘otvorile’ pristup prethodno prirodno otpornom dijelu populacije pa je virus samo prividno zarazniji”, dodao je.

Nema značajne razlike između varijanti

“Nakon toga su se pojavili modeli koji su procjenjivali da je puno smrtonosniji, iako za to baš i nije bilo jako čvrstog uporišta. Sada se sve više pojavljuju radovi koji gledajući stvarno stanje (a ne koristeći kompleksne algoritme koji pokušavaju modelirati stvarno stanje) pokazuju da zapravo ne postoji značajna razlika između stare i nove varijante. Jedan takav rad upravo je objavljen u vrlo uglednom časopisu Lancet Infectious Diseases.

No i za medije i za političare istina nije previše bitna kategorija. Strah je posijan, neke odluke su opravdane time da nam ‘prijete opasni sojevi’, a kada znanost mjesecima kasnije pokaže da je sve to bilo zasnovano na pogrešnim podacima ili biostatističkim modelima, to onda više nikoga neće zanimati i naslovnice medija sigurno neće prenositi vijest da ‘opasni Britanski soj’ zapravo ne uzrokuje ništa drugačiju kliničku sliku od ostalih varijanti virusa… Bitno je samo da se ljudi boje ‘vanjskog neprijatelja’ i da u strahu bespogovorno slušaju… Nekad su to bili Turci, Rusi, Amerikanci, komunisti, anti-komunisti (i ne znam tko sve ne), a sada su to ‘opasni novi sojevi’…”, zaključuje Lauc.

Što su ustanovili istraživači?

U studiji objavljenoj u ponedjeljak, analizirala se skupina od 496 pacijenata primljenih u britanske bolnice u studenome i prosincu prošle godine te su se uspoređivali ishodi kod pacijenata zaraženih sojem B.1.1.7 ili drugim varijantama. Istraživači su ustanovili da nema razlike u riziku od teške bolesti, smrti ili drugih kliničkih ishoda kod pacijenata zaraženih sojem B.1.1.7 ili drugim varijantama.

“Naši podaci, sa svim postojećim ograničenjima jer je riječ o real-world study, pružaju početna uvjeravanja da težina bolesti kod hospitaliziranih pacijenata zaraženih sojem B.1.1.7 nije značajno različita od težine bolesti onih koji nisu njime zaraženi”, navode znanstvenici.

U odvojenoj studiji objavljenoj u medicinskom listu za javno zdravstvo The Lancet ustvrđuje se da će cjepiva biti vjerojatno učinkovita protiv britanske varijante s obzirom na to da nema očitog povećanja stope ponovne zaraze u usporedbi s drugim varijantama.

Prema britanskim znanstvenicima, britanska varijanta je oko 40-70 posto zaraznija od prijašnjih dominantnih varijanti. U studiji se također potvrđuju prijašnji nalazi da je varijanta B.1.1.7 zaraznija.

