‘Vjerujem da je to sada neki maksimum i da će Zagreb nastaviti padati, a Hrvatska ne bi smjela više narasti’, smatra Lauc

Znanstvenik oko kojeg se posljednjih dana diglo mnogo prašine, Gordan Lauc, gostovao je jučer u Dnevniku HTV-a gdje je komentirao aktualno stanje s pandemijom koronavirusa u Hrvatskoj. Lauca su u posljednje vrijeme napali kolege iz znanstvenog svijeta, ponajviše Đikić, Rudan i Štagljar, rekavši kako ne bi trebao komentirati nešto što nije u polju njegova znanstvena djelovanja.

Ipak, Lauc i dalje dijeli svoja mišljenja i stavove. Sinoć je rekao kako u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji brojevi zaraženih ili blago padaju ili barem stagniraju i ne rastu. Kaže kako to znači da mjere djeluju te da se ljudi više čuvaju.

‘Stvarni broj zaraženih je mnogo veći’

“Vjerujem da je to sada neki maksimum i da će Zagreb nastaviti padati, a Hrvatska ne bi smjela više narasti. Važno je razumjeti da brojeve koje gledamo i komentiramo nisu brojevi zaraženih u Hrvatskoj, to su brojevi potvrđenih slučajeva, čovjeka koje smo testirali i pokazali da su zaraženi, stvarno zaraženih ima puno više, nitko ne zna točno koliko, ali su procjene da je negdje između 5 i 10 puta više stvarno zaraženih. U zadnjih 6 tjedana smo potvrdili oko 4 posto odrasle populacije i vidimo da je u Hrvatskoj u zadnjih mjesec i pol dana zaraženo sigurno preko 20 posto ljudi. Dakle, nema potencijala za neki veliki rast. Naravno ako provedemo antigensko testiranje, naći ćemo veći broj ljudi, ali to nije zato što je došlo do porasta zaraze nego zato što smo pronašli sve zaražene slučajeve”, komentirao je Lauc.

‘Pandemija će biti gotova na proljeće’

On smatra kako tijekom zime nećemo uspjeti cijepiti dovoljan broj ljudi da bi zaustavili pandemiju. ‘Prvi ljudi će dobiti dvije doze krajem siječnja i početkom veljače, tjedan dana nakon toga su zaštićeni i to će biti one ugrožene skupine. Šira populacija će se početi cijepiti u veljači, prije polovine ožujka teško će većina nas biti zaštićena a do onda ćemo već ponovno imati efekt proljeća kada će se sam virus početi povlačiti.

Vjerujem da će pandemija biti gotova na proljeće kada veliki broj ljudi preboli i kada budemo cijepili velik broj ljudi”, smatra Lauc.

Naglašava kako najnovije ankete govore da bi se 60 posto ljudi cijepilo i ne vjeruje kako će biti velikog otpora prema tome. Kaže kako je sam prebolio Covid i na pitanje hoće li se cijepiti, rekao je da hoće, čim cjepivo bude dostupno.

Sami imunoodgovor oštećuje organizam

Na pitanje zašto se događaju slučajevi da oboljeli tjedan dana ne osjećaju nikakve simptome, a onda bolest naglo bukne, pa neki završe i na kisiku, odgovorio je da 7- 8 dan od početka simptoma se može dogoditi pretjerana aktivacija našeg imunoodgovora, događa se “citokinska oluja” i taj imunoodgovor sam oštećuje organizam.

Komentirao je i javne rasprave i prepirke kojima ovih dana puni medijske stupce.

“Meni je iznimno žao što neke naše rasprave, koje su u biti interne rasprave među kolegama završavaju prepričavane u medijima kao da se radi o nogometnoj utakmici ili nešto takvo. Tu smo vjerojatno i mi pogriješili jer smo se raspravljali na jednoj platformi koja je ipak dostupna javnosti i to je nešto što ću ja osobno prestati jer doista rasprava među znanstvenicima nije nešto što treba prepričavati u medijima”, zaključio je Lauc.