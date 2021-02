LAUC TVRDI DA NAS RAST BROJA ZARAŽENIH NIJE VELIK: ‘Nisu nam potrebne najstrože mjere’; Objasnio je i zašto

‘Trenutno je PCR testiranje postalo globalni biznis i na njemu se zarađuju milijarde. Zašto ne radimo antigensko testiranje, koje je višestruko jeftinije?’, upita je Lauc

Znanstvenik Gordan Lauc rekao je danas za N1 da je priču oko sukoba interesa upravo on potaknuo, kad je rekao što se radi, a što ne u pandemiji, odgovarajući na pitanje je li mu ponuđeno da potpiše izjavu o sukobu interesa. Tvrdi da njegova tvrtka ne prodaje ništa što bi imalo veze s pandemijom koronavirusa.

“Ja sam rekao da bih se mogao eventualno naći u sukobu interesa kad bi moja firma počela prodavati nešto vezano uz pandemiju, a ja sam onda govorio da to moramo sve više kupovati. Ja u ovom trenutku nisam ni u kakvom sukobu interesa”, rekao je Lauc.

Dodaje da je prof. Dragan Primorac u sličnoj situaciji kao i on. “Mislim da se sukob interesa nalazi na drugoj strani, kad osobe koje rade u tvrtkama koje se pandemijom bave konstantno govori kako moramo kontinuirano raditi to što prodaju tvrtke u kojima oni rade. Trenutno je PCR testiranje postalo globalni biznis i na njemu se zarađuju milijarde. Zašto ne radimo antigensko testiranje, koje je višestruko jeftinije?”, upitao je Lauc.

Govoreći o kritikama Ivana Đikića, Lauc je rekao da ga je jako puno ljudi prozivalo tijekom 11. i 12. mjeseca, pri čemu to nije imalo veze s činjenicama, nego su, kako tvrdi, samo pokušali relativizirati njegove argumente. “Stvar se odnosila na to što sam ja govorio da nam ne trebaju stroge mjere i da će broj zaraženih pasti bez obzira na to, a oni su se zalagali za jako stroge mjere”, rekao je Lauc.

Lauc je rekao da se još uvijek radi o malim brojevima i malom porastu novozaraženih koronavirusom te da to ne bi trebalo ništa promijeniti.

“Od cijepljenja očekujem eventualno da će početi padati broj smrti, ako procijepimo najstarije. Mi nismo prokuženi toliko da pandemija stane. Mi smo prokuženi do te mjere da nam nisu potrebne najstrože mjere i da nam nisu potrebne zabrane poslovanja”, rekao je Lauc.

Priznaje da su točne tvrdnje da je studija, koju je proveo s Primorcem, provedena na nereprezentativnom uzorku, da uzorak doista nije reprezentativan, ali da oni nikad nisu ni tvrdili drugačije. “Po mom mišljenju bilo bi važno ne tretirati isto županije. Ne možemo isto tretirati Istru, Dubrovnik ili Dalmaciju, moje je mišljenje da Stožer treba omogućiti lokalno provođenje mjera”, rekao je Lauc.

