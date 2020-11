LAUC JE PROTIV NOVIH MJERA: ‘Stroge mjere su iluzija činjenja. Dva jako opsežna istraživanja pokazala koji su učinci toga…’

‘Stanje je jako teško i trebamo smanjiti brzinu širenja virusa, no nametnute mjere nisu rješenje. To vidimo u susjednim zemljama’, napisao je znanstvenik Gordan Lauc u objavi na Facebooku

Član Znanstvenog savjeta Vlade Gordan Lauc osvrnuo se u objavi na Facebooku na nove i strože epidemiološke mjere, ustvrdivši kako su one “iluzija nečinjenja”. Laucovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Umjesto očekivane koristi, imate štetu’

“Stroge mjere su iluzija činjenja. Dva jako opsežna istraživanja pokazala su da uvođenje formalnih strogih mjera ima vrlo limitirane učinke. Primjerice, lockdown umanjuje brzinu širenja epidemije za oko 10 posto. Ovakav parcijalni kao kod nas za još manje…

Stanje je jako teško i trebamo smanjiti brzinu širenja virusa, no nametnute mjere nisu rješenje. To vidimo u susjednim zemljama. Zatvorite kafiće i ljudi će se nalaziti u privatnim prostorima… Umjesto očekivane koristi, imate štetu. Zatvaranje restorana koji su već sada radili u jako razmaknutim uvjetima ne može imati veliki efekt. Zatvaranje teretana isto tako… Korist nikakva, a šteta velika. Jako, jako velika i dugotrajna, no to netko tko živi od sigurne državne plaće naprosto ne razumije… Jedino odgovorno i maksimalno oprezno ponašanje svakog od nas može usporiti širenje ove epidemije… Sve drugo je iluzija i prebacivanje odgovornosti na nekog drugog…”, napisao je Lauc.

