LAUC SE OKOMIO NA ‘ŠIRITELJE STRAHA I PANIKE’: ‘Neki su odigrali ružnu ulogu…’; Ubrzo je stigao komentar i – nije ugodan

Znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade, Gordan Lauc, danas je na Facebooku objavio komentar vezano za rezultate novog znanstvenog istraživanja među mladim sportašima koje je pokazalo da su kariovaskularne komplikacije kod mladih ljudi zaraženih koronavirusom iznimno rijetke te je ustvrdio da su teške posljedice na kardiovaskularni sustav kod asimptomatskih “lažne vijesti”, kao i neke druge tvrdnje.

“Medijski naslovi da čak i asimptomatski covid-19 ostavlja teške posljedice na kardiovaskularni sustav bile su lažne vijesti. U svakom ratu širenje neopravdanog straha i panike jedan je od najgorih zločina. Ratno profiterstvo je odmah iza toga. Najveći i najdulji rat koji vodimo je rat čovjeka s patogenima pa je šteta što u tom ratu ne vrijede ista pravila, već ovdje u medijskom prostoru, a često i među onima koji donose odluke, dominiraju širitelji straha i panike…

Kako su se ‘eksponencijalni rast’, ‘svi ćemo pomrijeti’, ‘raspad zdravstvenog sustava’, a već pomalo i ‘opasni novi sojevi’ pokazali neistinitima, zastrašitelji su se prebacili na ‘long covid’ i strašne dugoročne posljedice koje će SARS-CoV-2 ostaviti na naše srce, mozak i testise”, piše Lauc.

Širenje panike i straha

Lauc je zatim ustvrdio da postoji jako dobar razlog zašto je neopravdano širenje straha i panike kazneno djelo.

“Psihološka komponenta rata često je važnija od objektivne snage neke vojske. Kada se jednom proširi strah, jako je teško dokazati da za njega nema osnove. Nažalost pojedini znanstvenici su u ovoj pandemiji odigrali ružnu ulogu, jer su nedovoljno dobrim studijama (u kojima su uglavnom pobrkali postojeću predispoziciju s posljedicama) dolili ulje na vatru tog straha.

Primjerice objavljeno je (a dobili su i veliku medijsku pozornost) više radova koji su upozoravali da čak i asimptomatski covid može ostaviti jako teške posljedice na naš kardiovaskularni sustav. Srećom postoji i dobra znanost koja stvari sagledava objektivno. To traje malo dulje, no istina na kraju ipak prevlada.

Jučer su u najboljem kardiološkom časopisu ‘Circulation’ objavljeni rezultati velike studije u kojoj su pratili malo manje od 20,000 mladih sportaša. Među njima je njih 3,018 u nekom trenutku bilo pozitivno na SARS-CoV-2. Nakon opsežnih pretraga zaključili su da je bilo kakav rizik kardiovaskularnih komplikacija kod mladih ljudi iznimno mali. Sve što su naši su bili tipični simptomi viroze (kod 1,774 od 3,018 zaraženih, preostalih 1,244 nisu imali nikakve simptome).

SARS-CoV-2 nije bezazlen virus i kod starijih osoba doista može uzrokovati teški oblik COVID-19. No teški oblik kod mladih je iznimno rijedak i uglavnom je povezan, ili s rijetkim mutacijama koje inaktiviraju naše prirodne mehanizme obrane protiv virusa, ili s gojaznošću koja je i sama po sebi veliki teret za naš respiratorni i cirkulacijski sustav”, smatra Gordan Lauc.

Brzo je stigao i komentar: ‘Pandemijske štetočine’

No, na Facebook stranici “Osnove bakologije”, posvećenoj kritici tvrdnji matematičara Nenada Bakića i Gordana Lauca, pojavio se poduži komentar u kojemu se opovrgavaju Laucove tvrdnje i nazivaju ga “štetočinom”. “Moram priznati da počinjem osjećati neopisivo gađenje svaki put kada otvorim profile ovih dviju pandemijskih štetočina i vidim pamflete izašle iz pera macana u pozadini”, piše autor posta u komentaru.

“Dakle, najnovija tvrdnja pandemijskih štetočina jest ta da je post-COVID (long-COVID) lažna vijest. Da bi to dokazala, jedna od štetočina, koja je ujedno redoviti profesor na hrvatskom sveučilištu i član *znanstvenog* savjeta Vlade, dijeli studiju koja je pratila kardiološke manifestacije u aktivnim sportašima starim 20 godina. Ej! Aktivni sportaši. Stari od 19 do 21 godinu. Dakle, najmanje rizična skupina koja uopće postoji, a da je punoljetna. Čak i među njima ima otprilike 1% onih koji imaju abnormalne promjene. Dakle, kome nije jasno – 1 od 100 aktivnih sportaša starih oko 20 godina ima abnormalne kardiološke manifestacije.

A long-COVID se ne manifestira samo kardiološkim stanjima već zahvaća sve organe u tijelu. Zadnji pregledni rad u Natureu ih sve pobrojava pa bacite pogled: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z

Profesor sa Harvarda, najjače medicinske istraživačke ustanove, kaže: ‘Early studies indicate that one in ten people with COVID-19 may develop long COVID that lasts at least a year. Ultimately, how long these illnesses last remains to be determined.’, i naziva to tragedijom: https://www.health.harvard.edu/…/the-tragedy-of-the…

Banaliziranje efekata

Pazite, 1 od 10 osoba razvija simptome za koje se još ne zna koliko će trajati, a dolaze od multisistemske upale u tijelu. I onda imate redovitog profesora i člana znanstvenog savjeta koji banalizira te efekte.

Nadalje, redoviti profesor kaže: ‘U svakom ratu širenje neopravdanog straha i panike jedan je od najgorih zločina. Ratno profiterstvo je odmah iza toga.’ Što kaže redoviti profesor na to da Sv. Katarina nudi testiranja i tretmane za Long-COVID i da Varteks nudi odijela s antiviralnim premazom? https://www.svkatarina.hr/…/451/post-covid-19-sindrom/451 https://www.varteks.com/…/tehnoloska-inovacija-koja…/

S obzirom da nije svjestan da njegov koautor na mnogim člancima i na onoj sramotnoj serološkoj nestudiji, Dr. Primorac, nudi u svojoj bolnici tretmane za post-Covid, prilažem mu link da si pogleda što oni kažu o post-Covid sindromu: https://www.svkatarina.hr/…/451/post-covid-19-sindrom/451

‘Simptomi vezani uz navedeni sindrom uznemiruju, onemogućuju svakodnevno funkcioniranje i traju tjednima. Zanimljivo je da se Post-COVID-19 sindrom ne događa samo u osoba koje su preboljele teži oblik COVID-19, već se često viđa i kod osoba koje su imale blagi oblik bolesti.’

‘Iako je COVID-19 primarno respiratorna bolest, ne postoji organski sustav koji ne može biti zahvaćen. Učestalost pojavnosti neuroloških simptoma poput nesanice, znojenja, deficita kranijskih živaca, konvulzije, encefalitisa, paralize, itd., doveo je do toga da neurolozi sve češće govore o zasebnom Post-COVID neurološkom sindromu . Uz navedeno, primijećena su brojna stanja iz domene psihijatrije poput demencijama sličnih sindroma, anksioznosti, depresije, PTSP-a.’

‘Najčešći simptomi koji se primjećuju u osoba koje su preboljele COVID-19 vezane su za dišni sustav, a manifestiraju se kao subjektivni osjećaj otežanog disanja, boli u grudima ili suhog kašlja. Ostali simptomi koji se pojavljuju u pacijenata nakon preboljele tzv. akutne faze COVID-19 uključuju dugotrajan gubitak osjeta okusa i mirisa, kroničan umor, malaksalost, poremećaj pamćenja i koncentracije, noćno znojenje, bolove u mišićima i zglobovima, glavobolje, kožni osip ili gubitak kose.’

‘Otkriveno je da postoji cijela kaskada procesa nakon SARS-CoV-2 infekcija, koje dovode do poremećaja mikrocirkulacije, ali i povećane sklonosti stvaranja ugrušaka, što posljedično može zahvatiti sve organe i dovesti plućne embolije ili moždanog udara. Plućne embolije se javljaju u dijelu bolesnika u akutnoj fazi COVID-19 bolesti kao dio cjelokupnog patofiziološkog zbivanja, no dio bolesnika po preboljeloj COVID-infekciji, u fazi oporavka ima povećanu sklonost stvaranju tromba i opasnost od razvoja plućne embolije. Očekuje se da će dio bolesnika s promjenama na plućima razviti i trajne posljedice kao što je razvoj plućne fibroze.’

A taj isti redoviti profesor i član znanstvenog savjeta može pročitati i što CDC i klinika Mayo i svi ostali govore o tome: https://www.cdc.gov/coro…/2019-ncov/long-term-effects.html https://www.mayoclinic.org/…/coronavirus…/art-20490351

Long Covid

P.S. Pretraga za izraz long-COVID donosi skoro 8 milijardi rezultata. Google Scholar nalazi 2000 članaka s egzaktnim terminom ‘long covid’

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5…

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=long+covid

P.P.S. Igor Kostelac je prijavljen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – izmišljanje ili širenje lažnih vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana. https://www.fiuman.hr/uhiceni-muskarac-koji-tvrdi-da-je…/

Kada će doći prijave za pandemijske štetočine?”, pitaju se na Facebook stranici “Osnove bakologije”.

