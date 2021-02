LAUC SE OGLASIO O MARKOTIĆ KOJA JE MAJKU CIJEPILA PREKO REDA: ‘Razumijete li vi hijene ovo? Osobno je jako dobro poznajem…’

Gordan Lauc brani odluku Alemke Markotić da cijepi majku u Klinici za infektivne bolesti: ‘Moram priznati da me iznimno nerviraju medijske hijene. I osobno sam ih iskusio i moram reagirati’

Nakon što je jučer na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić, priznala da se njezina majka cijepila protiv koronavirusa na Klinici za infektivne bolesti, digla se velika bura u javnosti. Ravnateljica klinike govorila je i o cijepljenju nekih drugih ljudi na koje još nije službeno došao red te pritom spomenula da je i među novinarima prisutnima na press konferenciji jedan koji se cijepio preko reda. Ipak nije htjela otkriti o kome je riječ. Na cijelu je proču reagirao znanstvenik Gordan Lauc i stao u njezinu obranu. Javio se na Facebooku.

“Moram priznati da me iznimno nerviraju medijske hijene. I osobno sam ih iskusio i moram reagirati. Prof Markotić je svoj život posvetila liječenju bolesnih ljudi, a proteklih godinu dana vjerojatni niti nema ‘života’ jer je 24 sata na dan u ovoj pandemiji. Za razliku od mnogih, njoj ovo nije prilika za osobnu promociju ili zaradu, već poziv u koji duboko vjeruje. Osobno ju jako dobro poznajem i znam da je tako”, poručio je na početku Lauc.

ZA POTREBITE MANJAK, ZA PODOBNE VIŠAK: Ovo su ljudi koji su prevarili cijelu zemlju i primili čuveno hrvatsko ‘dasenebaci’ cjepivo

VLADA STALA IZA ALEMKE MARKOTIĆ: ‘Ne vidimo nikakav razlog da bi ona, koja je otpočetka uključena u rad Stožera, trebala otići’

Zlouporaba položaja?

“Mama joj ima preko 80 godina i NIJE ju cijepila kada su pred mjesec i pol dana došla prva cjepiva, a mogla je da je htjela. Tj. sigurno je htjela, no nije smatrala da je etički prihvatljivo zloupotrijebiti svoj položaj i oduzeti jednu dozu cjepiva onima koji su u prvom redu za cijepljenje. Cijepila ju je kad je populacija u kojoj je njezina mama došla na red za redovno cijepljenje.

I sada je problem što ju je odvela k sebi u kliniku da to naprave. Zar je mami od 80+ godina trebala reći da sjedne na tramvaj i ode sama u ambulantu? Ili izgubiti pola dana da ju ona tamo odveze? Razumijete li vi hijene što znači pola dana osobi koja radi 24 sata na dan. Kada mene netko pita imam li 5 minuta, odgovor je da me u prvih pola minute mora uvjeriti da je to dobro uloženih 5 minuta…

I u toj situaciji nju netko javno za to proziva na konferenciji za medije? Kad je prozvala novinare da se netko od njih cijepio preko reda, to nije bilo tipa ako ste se vi cijepili preko reda, onda je u redu i da sam ja cijepila svoju mamu. To je bilo “kako vas koji se cijepite preko reda nije sram prozivati mene koja sam čekala da moja mama dođe na redovni raspored cijepljenja i nisam je preko reda cijepila još pred 6 tjedana…”

No hijene su hijene i nije bitno što je istina. Bitno je dobiti par klikova, jer klikovi nose oglase… Nadam se da je one koji su to napisali, odobrili i objavili barem malo sram zbog toga…”, poručio je Lauc.

TREBA LI MARKOTIĆ DATI OSTAVKU? Politički analitičar: ‘Duboko je u krivu sa svojim ponašanjem na skupu za Stepinca’

‘NEDOPUSTIVO, IZGUBILA JE KREDIBILITET’; I Ivan Đikić se obrušio na Alemku Markotić: ‘To je neprihvatljivo i moraju se snositi posljedice’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.