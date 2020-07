LAUC PROKOMENTIRAO NOVU, ZARAZNIJU MUTACIJU KORONAVIRUSA: ‘Zbog toga se lakše širi’; Ali, ima i dobra vijest

Hrvatski znanstvenik Gordan Lauc prokomentirao je novo istraživanje koje je otkrilo novu mutaciju koronavirusa koja se, čini se, lakše i brže širi među ljudima

Istraživanje američkih i engleskih znanstvenika, koje su proveli na 999 pacijenata oboljelih od COVIDA-19, otkrilo je novu mutaciju koronavirusa koja biti od tri do šest puta zaraznija od koronavirusa koji se pojavio krajem prošle godine u Kini. Hrvatski znanstvenik Gordan Lauc komentirao je za HRT, rezultate tog istraživanja. Poručio je da su mutacije virusa stalna pojava.

“To nije ništa neočekivano. Ovaj primjer promjene aminokiseline na položaju 614 spike glikoproteina je tipičan primjer kako se u nekom trenutku pojavi nova varijanta koja se ‘natječe’ sa starom varijantom. Dok je D614G varijanta bila iznimno rijetka u početku epidemije, sada je na nekim, no ne i svim mjestima u svijetu postala dominantna”, ističe Lauc i dodaje da prve analize pokazuju da nova varijanta proizvodi više virusnih čestica, zbog čega se lakše širi, ali ne uzrokuje teže oboljenje.

Sve još treba potvrditi

“Općenito je za očekivati da će one varijante koje se brže i bezbolnije šire s vremenom postati dominantne. To je zapravo jako dobro, jer osobe koje razviju imunitet na tu blažu varijantu postaju otporne ili barem otpornije i na onu težu, tako da su barem u određenoj mjeri zaštićeni ako dođu u kontakt s bilo kojim sojem tog virusa”, smatra Lauc.

Epidemiolog Bernard Kaić komentirao je kako bi trebalo potvrditi ovo otkriće dodatnim testiranjima te je dodao kako ono zasad ne utječe na zaražene, zdravstveni sustav ili epidemiološke mjere. “Još puno više je istraživanja potrebno da se utvrdi imaju li spomenute mutacije i njihova zastupljenost ikakvog utjecaja na svakodnevni život, na postupanje s oboljelima, na intenzitet traženja kontakata oboljelih, na stav prema bolesti uopće, na mjere za sprečavanje širenja bolesti u stanovništvu i tako dalje.”

Sugestija, ali ne i dokaz

No, istraživanje o kojem piše časopis Cell provedeno je u laboratoriju i samo sugerira, ali ne dokazuje da bi se ta mutacija koronavirusa mogla lakše prenositi među ljudima.

“Mislim da podaci pokazuju da postoji jedna mutacija koja omogućava virusu da se bolje umnožava i možda je prati veća koncentracija virusa. Nema informacija je li zaraženoj osobi od toga gore ili ne. Samo se čini da se virus uspješnije razmnožava i možda se lakše prenosi, no sad se to tek nastoji potvrditi”, komentirao je za medicinski časopis Journal of the American Medical Association glavni američki infektolog, Anthony Fauci, koji nije bio uključen u istraživanje.

