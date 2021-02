LAUC PROGOVORIO O NOVIM KORONA-BROJKAMA: ‘Hrvatska je postala fenomen u još jednom aspektu, evo pogledajte Zagreb…’

Laucov zaključak je da značajan broj preminulih osoba umire s Covidom, a ne od te bolesti uzrokovane koronavirusom

Gordan Lauc, znanstvenik i poduzetnik, koji je tijekom pandemije vrlo aktivan na društvenim mrežama i u javnosti, na Facebooku se osvrnuo na aktualni broj dnevnih zaraza i hospitaliziranih u Hrvatskoj.

Laucov zaključak je da značajan broj preminulih osoba umire s Covidom, a ne od te bolesti uzrokovane koronavirusom. Znanstvenik veli da je Hrvatska postala fenomen. Status Gordana Lauca prenosimo u cijelosti:

“Osim što uz skoro najblaže mjere u EU ima gotovo najmanji dnevni broj ljudi koji su zaraženi sa SARS-CoV-2, Hrvatska je postala fenomen i u još jednom aspektu. Primjerice u Zagrebu je službeno aktivno 319 oboljelih, a u zagrebačke bolnice imaju 260 pacijenata koji su hospitalizirani zbog COVID-19. Skoro pa da nema niti jednog službeno zaraženog koji nije u bolnici.

To naravno nije tako, no očito je da nam malo previše ljudi u bolnicama ima COVID-19. Također je jako zanimljiva usporedba smrtnosti u Infektivnoj klinici (u kojoj završe ljudi koji primarno imaju problem infektivne bolesti, trenutno isključivo COVID-19) i drugim bolnicama. Primjerice kumulativno je u infektivnoj smrtnost 3-4 puta manja, a u zadnje vrijeme čak i 8 puta manja no u drugim bolnicama. Dok se u studenom još i moglo spekulirati o tome da se radi o opterećenju sustava i nedostatnom iskustvu dijela osoblja, sada kada su sve bolnice pod puno manjim opterećenjem to sigurno više ne može biti uzrok povećane smrtnosti u drugim bolnicama.

‘Dio smrti koji se vodi zbog Covida je zapravo smrt s Covidom’

Meni osobno se najvjerojatnijim objašnjenjem ovog paradoksa čini hipoteza da je značajan broj teško bolesnih ljudi tijekom dugotrajnog liječenja dobio i covid, te da je dio smrti koje vodimo pod smrt od covida (oni koje je virus doista ubio), zapravo smrt s covidom (oni koji su bili jako teško bolesni i prije te infekcija sa SARS-CoV-2 nije značajno pridonijela konačnom ishodu bolesti). To bi moglo objasniti i razmjerno velike dnevne brojeve preminulih koje imamo zadnjih dana.

Teško je govoriti u postocima, no ako uspoređujemo smrtnost u različitim bolnicama u Hrvatskoj, čini se da bi negdje između polovine i dvije trećine ukupnog broja smrti mogla pripadati u tu kategoriju ‘s covidom’. Više ćemo znati za koji mjesec kada budu objavljeni statistički podaci o smrtima u siječnju i veljači.”

