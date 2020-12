LAUC PRIZNAO DA JE U MOGUĆEM SUKOBU INTERESA: ‘Ovaj dopis sam poslao i Znanstvenom savjetu’; Objasnio je cijelu situaciju

Gordan Lauc proslijedio je medijima svoje priopćenje Znanstvenom savjetu Vlade u kojem zaključuje kako je u potencijalnom sukobu interesa

Posljednjih dana često prozivani biogenetičar, profesor na Farmaceutsko-biotehnološkom fakultetu i član Znanstvenog savjeta Vlade, Gordan Lauc, ponovno se osvrnuo na kritike na svoj račun. “O događajima o kojima danas čitamo u medijima ne znam ništa osim onoga što čitam, a i to nije baš jasno. S nekim kolegama se nisam slagao u određenim interpretacijama i procjenama, no to nikada ne bih definirao sukobom već nepoklapanjem stavova”, rekao je Lauc za Jutarnji.

Dopis Znanstvenom savjetu

No, osim za izjave koje smatraju spornima, Lauca kolege prozivaju i za potencijalni sukob interesa, s obzirom na to da je vlasnik tvrtke Genos, koja se bavi proizvodnjom testova koji bi mogli poslužiti i za otkrivanje koronavirusa. Stoga je i medijima proslijedio dopis koji je ranije poslao Znanstvenom savjetu, a u kojem objašnjava svoju situaciju. Prenosimo ga u cijelosti.

“Mislim da je minimum što bismo kao Znanstveni savjet trebali napraviti je jasno deklarirati svoje potencijalne sukobe interesa, a ne bi bilo loše i formirati javno dostupni dokument na tu temu. Evo ja počinjem od sebe:

1) Vlasnički udjeli, upravljačka prava i zaposlenje u institucijama koje potencijalno mogu profitirati na pandemiji: Vlasnik sam tvrtke Genos d.o.o. koja je provela postupak validacije qPCR testa za SARS-CoV-2. Iako smo proveli validaciju, nikada nismo počeli raditi analize jer smo izračunali da bi po tadašnjim cijenama naša profitna marža bila oko 80% što nismo smatrali moralnim u pandemiji. Isto tako Genos prodaje GlycanAge test biološke dobi koji je prema našim preliminarnim rezultatima bolji prediktor teškog oblika COVID-19 od dobi bolesnika.

Zaposlen sam na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu koji nije na bilo koji način uključen u qPRC testiranje na SARS-CoV-2 ili razvoj cjepiva.

2) Prihodi od predavanja, sponzorstva i sl. od tvrtki koje potencijalno mogu profitirati na pandemiji: U 2020. godini održao sam jedno predavanje na kongresu koje je sponzorirao JGL d.o.o.

U sklopu gore navedenog zaključujem da sam u potencijalnom sukobu interesa, te da bilo koji moj savjet koji bi išao u smjeru povećanog opsega testiranja treba promatrati u kontekstu moguće financijske dobiti koje bi iz toga mogla proizaći”, navodi u svome dopisu Lauc.

Dobio nagradu

Nije zgorega spomenuti kako je Znanstveni savjet ostao bez petero znanstvenika Andreje Ambriović Ristov, Nenada Bana, Petre Klepac, Branka Kolarića i Igora Rudana, kojima se premijer Andrej Plenković zahvalio na suradnji. Svih petero su potpisnici apela kojeg je inicirao Ivan Đikić, a u kojem se upozorava na lošu epidemiološku situaciju i savjetuje donošenje novih epidemioloških mjera. S druge strane, Laucova tvrtka Genos je u ponedjeljak primila nagradu Hrvatske gospodarske komore Zlatna kuna za inovatora godine.

