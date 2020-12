‘Sada se svi zajedno trebamo manje fokusirati na pandemiju, a više na to da kao država i kao društvo preživimo duboku recesiju koja je pred nama i koja bi u Europi mogla biti puno gora no što to i najcrnji trenutni scenariji predviđaju’

U objavi na Facebooku hrvatski znanstvenih Gordan Lauc izjavio je da pandemija koronavirusa još nije gotova, ali da je u Hrvatskoj njezin najgori dio iza nas, tako da bismo se trebali više usmjeriti na to da preživimo duboku recesiju pred nama.

“Neke stvari moramo procijenjivati i u tim procjenama možemo pogriješiti. Primjerice broj zaraženih u Hrvatskoj samo procjenjujemo na temelju broja ljudi koje smo testirali i potvrdili su da su zaraženi. Tu ima jako puno nepoznanica i ne možemo biti sigurni koji je stvarni broj zaraženih. Neke druge stvari možemo jednostavno izbrojati i tu je onda pogreška puno manja. Primjerice koliko je ljudi u bolnici možemo samo izbrojati i onda tu nema puno rasprave o tome koliko testiramo, koga testiramo, brojimo li antigenske testove, ili ne, i sl.

Slika vrijedi 1000 riječi. Pet jako dobrih slika još i više… Još jednom sretan Božić svima!

P.S. Pandemija nije gotova. U prosjeku smo vrhunac širenja zaraze (broja novo-zaraženih ljudi) prešli negdje u drugoj polovini studenog, no i dalje moramo biti jako odgovorni i oprezni i dati svoj doprinos u suzbijanju širenja epidemije. No sada sigurno znamo da je u Hrvatskoj najgori dio pandemije već iza nas i sada se svi zajedno trebamo manje fokusirati na pandemiju, a više na to da kao država i kao društvo preživimo duboku recesiju koja je pred nama i koja bi u Europi mogla biti puno gora no što to i najcrnji trenutni scenariji predviđaju (jer niti jedan od njih nije predvidio opseg restrikcija u drugom valu koje su sada na snazi u velikom dijelu Europe…)”, poručio je Lauc.

