LAUC OTKRIO DA JE OBOLIO OD COVIDA-19 I OPISAO KAKVE JE SIMPTOME IMAO: ‘Ni ne znam gdje sam se zarazio, nisam ni pomislio na koronu…’

Na pitanje je li što naučio iz svog iskustva i bolesti, kazao je da mu je ‘drago što se toga riješio’

Znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade prof. dr Gordan Lauc gostovao je u RTL Direktu.

Otkrio je u emisiji da je prebolio Covid-19. “Jedan atipični ljetni Covid-19 bez respiratornih simptoma. Ali sam dva puta napravio test na protutijela i imao sam protutijela. Što znači da sam ja trenutačno, u biti, zaštićen i ne mogu se zaraziti i ne mogu prenijeti na vas”, otkrio je Lauc.

Rekao je da ne zna gdje se zarazio. “Bio je vrlo atipičan, uopće nisam pomislio da se radi o koroni dok nisam napravio test i vidio da je imam”, kazao je Lauc koji se odlučio na test zato što mu je nekoliko dana bilo loše.

“Imao sam temperaturu i ništa drugo, nikakve respiratorne simptome. Ali sam rekao OK, ajmo za svaki slučaj provjeriti. Pandemija je. Možda je to. Ispalo je da je to”, kazao je.

“Nisam ni zakašljao”

Objasnio je zašto kaže da je to atipično. “Zato što je Covid tijekom zime bio primarno respiratorna bolest. Ljudi su imali problema s upalom pluća i to je ubijalo veliki broj pacijenata. Ja nisam nijedanput zakašljao. Ono što općenito viđamo u Europi i dobrom dijelu Amerike je zapravo puno manje pacijenata u bolnicama. Iako ima zaraženih ljudi nema teško bolesnih. To su naša istraživanja zapravo i predvidjela”, kazao je.

Kazao je da virus nije oslabio. “Promijenilo se stanje našeg organizma koji se primarno mijenja kada prestane sezona grijanja. Jer dok grijemo, imamo vrlo suhi zrak u prostorijama, osuši našu mukoznu barijeru i to nas čini podložnima svim respiratornim infekcijama. Sad vidimo da ono što je tijekom zime bio primarno respiratorni virus sada kod velikog broja ljudi tijekom ljeta ne uzrokuje respiratorne sindrome. Od mene nadalje”, rekao je.

“Proveli smo veliko istraživanje koje je pokazalo da su doista smrtnost i teži oblici Covida-19 rijeđi tijekom ljeta. U međuvremenu se pokazalo da je hospitalizacija u cijeloj Europi pala. U Engleskoj je na tri posto onog što je bilo u travnju”, kazao je Lauc i dodao kako vidimo da se virus može širiti i ljeti, ali da ljudi nemaju toliko teške simptome.

Zašto je dobro što se virus proširio?

Na pitanje je li što naučio iz svog iskustva i bolesti, kazao je da mu je “drago što se toga riješio”. “Ja sad znam, a najnovija istraživanja su pokazala, da čak i članovi kućanstva osobe koja je bila zaražena, makar nikad nisu imali ni simptome ni bili pozitvni, steknu određeni imunitet. Taj imunitet izgleda traje određeno vrijeme i u jednom trenutku je dobro što se virus donekle proširio jer svi ti ljudi koji su se zarazili tijekom ljeta, su kao ja u ovom trenutku zaštićeni i ne mogu prenijeti virus dalje”, rekao je Lauc.

Danas je objavljeno da se muškarac iz Hong Konga ponovno zarazio nakon četiri i pol mjeseca. “U tom je konkretnom slučaju osoba prvi put imala vrlo blage simptome, a drugi put nije imala nikakve simptome. To je jedan dodatni dokaz da se razvija imunitet koji štiti. Ne znamo koliko dugo. Ja nemam garanciju da se neću ponovno zaraziti jednog dana. Ali neko vrijeme sigurno štiti. A i kada prestane potpuno štititi, dat će barem određenu razinu prijenosa. To je kao kad krećete u utakmicu s nekoliko golova prednosti”, kazao je.

Kazao je da ne bi rekao da je dobro što se virus proširio, jer bi bilo najbolje da virusa nema. “Sada imamo jedan rizik, zbog toga što se on širio, da s velikim brojem slučajeva uđemo u zimu, što bi bilo strašno. Nakon što je puštena sezona koja je, ako ništa drugo donijela određeni broj milijardi eura u državu, lakše ćemo preživjeti zimu, sada se stvarno moramo uozbiljiti i smanjiti broj. Jer ako je virus blaži zbog ljeta, kada dođe zima, bit će opet teži. Ako u tu situaciju uđemo s tisućama ljudi, bit će puno gore”, objasnio je Lauc.