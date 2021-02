LAUC OPRAVDAVA METODU ‘DA SE NE BACI’: ‘Puno bolje je cijepiti bilo koga, pa makar prvu osobu s ceste’

Gordan Lauc o cijepljenju preko reda: ‘Puno bolje je cijepiti bilo koga, pa makar prvu osobu s ceste nego da ta doza propadne’

Govoreći o aktualnoj temi cijepljenja protiv koronavirusa preko reda, Gordan Lauc, molekularni biolog i član Vladina Znanstvenog savjeta, izjavio je za N1 da je samo mali broj cjepiva eventualno otišao u krive ruke te da je bolje cijepiti bilo koga kako doze ne bi propale.

“Treba razlikovati dvije stvari, a jedna je kako funkcionira sustav cijepljenja. Dobili smo oko 200.000 doza i ako je nekoliko stotina otišlo u krive ruke, to je manje od jednog promila. Mogli bi reći da je sustav cijepljenja uglavnom usmjeren u smjeru kojim bi trebao ići. Drugo su prioriteti. To nije postavljeno na apsolutno objektivan i precizan način. U velikoj mjeri moraju biti osobne procjene, a najbolje procjene mogu napraviti obiteljski liječnici”, rekao je Lauc.

“Imate pet ili šest doza u bočici i pet pacijenata koje cijepite. Puno bolje je cijepiti bilo koga, pa makar prvu osobu s ceste nego da ta doza propadne”, ustvrdio je i rekao da nema dvojbe da će se to nekad zloupotrijebiti. “To je prirodno ljudski da će se to dogoditi. Do koje mjere to treba to sankcionirati? U SAD-u je osoba izgubila otkaz. Zbog toga će jako puno doza biti bačeno. Hoćemo li mi baciti pet do 10 doza da bismo spriječili slučaj zloupotrebe ili ćemo dopustiti poneki slučaj zloupotrebe, a spasiti tisuće doza? Moj osobni izbor bi bio spasiti tisuću doza.”

Promocija cijepljenja

Smatra da sustav dobro funkcionira i drago mu je što se sada više ljudi želi cijepiti. “Sviđa mi se koliko sada ljudi se želi cijepiti jer smo do prije nekoliko mjeseci imali velikih problema s ljudima koji se boje ili ne žele cijepiti i s antivakserskim pokretom. Kroz ovu situaciju smo jako promovirali cijepljenje”, istaknuo je.

Lauc je govorio i o novim sojevima, rekavši da su virusi, novi virusi i sojevi uvijek razlog za oprez. “Znamo da virusi mutiraju i znamo da se može pojaviti jedan puno gori virus nego što je ovaj. Španjolska gripa je bila puno gori virus nego ovaj. U ovom trenutku još uvijek se nije pojavio niti jedan soj koji bi bio opasan tako da masovno počnu obolijevati oni koji su već preboljeli. Ako nismo u toj situaciji, možemo biti dosta sigurni da u sljedećih nekoliko mjeseci nećemo imati veliki porast nekog novog soja”, tvrdi Lauc.

