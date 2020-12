LAUC ODGOVORIO NA ĐIKIĆEVE PROZIVKE DA JE ZARAĐIVAO NA GRAĐANIMA: ‘Tvrdnja je istinita. Ponosan sam na to’

‘Još na proljeće smo odlučili da ne želimo prodavati bilo što vezano za pandemiju, upravo zato kako se ne bih našao u sukobu interesa, ali mogli bi se naći ako se podrži savjet kolege Đikića

Znanstvenik Ivan Đikić, inicijator apela poslanog javnosti, u kojem je stajala kritika Vlade i Stožera civilne zaštite, danas je ponovno uputio otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću koji ga, kaže, ignorira. Pozvao ga je da objasni kako je dopustio da u Znanstvenom savjetu za vladu sjede neki ljudi koji su, kako tvrdi, u potencijalnom sukobu interesa, dok je s druge strane iz savjeta izbacio više stručnjaka samo zato što se nisu u cijelosti slagali s načinom na koji vlada i Stožer upravljaju borbom protiv epidemije koronavirusa.

Pritom je izravno prozvao premijera da je tolerirao da Primorac i Lauc budu u „očiglednom sukobu interesa“ „ i „zarađuju na građanima Hrvatske“.

Ubrzo se na Facebooku oglasio i Gordan Lauc.

‘Moram ponoviti jer neki sporo shvaćaju’

„Očito moram još jednom ponoviti, jer neki sporo shvaćaju:

1) Genos ne prodaje ovlaživače

2) Genos ne prodaje testove na SARS-CoV-2

3) Genos ne prodaje antigenske testove

4) Genos ne prodaje serološke testove

5) Osobno ne dobivam provizije od prodaje maski, ovlaživača, sprejića za nos, reagencija za testiranje, a nisam niti plaćen za svoj rad u Znanstvenom savjetu Vlade.

Genos bi mogao raditi sve te testove (a i prodavati ovlaživače, jer smo imali puno upita za njih), no još na proljeće smo odlučili da ne želimo prodavati bilo što vezano za pandemiju, upravo zato kako se ne bih našao u sukobu interesa u svom javnom djelovanju. Deklarirao sam “mogući sukob interesa” a ne “sukob interesa”. Taj MOGUĆI sukob interesa bi se mogao dogoditi da primjerice sada na Savjetu snažno podržim prijedlog kolege Đikića da Hrvatska mora raditi 20,000 testova na dan i onda (kako to ostali laboratoriji u ovom trenutku ne mogu) Genos pripomogne da se to i dogodi. No to se nije dogodilo i ja sada nisam niti u kakvom sukobu interesa.

A tvrdnja da Lauc zarađuje na građanima Hrvatske je istinita. Ponosan sam na to da Genos može po vrlo konkurentnim cijenama građanima Hrvatske prodavati svoje usluge, kao i svaki drugi uspješni poduzetnik. Ako su naši klijenti zadovoljni, a mi pri tome još nešto i zaradimo, to je dobra, a ne loša stvar. No preko 90% prodaje Genosa je izvan Hrvatske, tako da Genos zapravo plati nekoliko puta više poreza i doprinosa u Hrvatski državni proračun, nego što zaradi na hrvatskim građanima…“, poručio je.