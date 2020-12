LAUC ODGOVORIO ČAČIĆU NA NJEGOVE IZJAVE KOD ŠPRAJCA: ‘Ne znam je li u pitanju nesporazum ili mu je netko to namjerno prikazao’

‘Iz brojnih studija koje su provedene u svijetu znamo da je COVID-19 asimptomatski kod 20-40% zaraženih osoba. Teško je znati jesu li ovih 16-24% u Varaždinu bili doista asimptomatski, ili su samo ignorirali blage simptome’

Nakon sinoćnjeg gostovanja Radovana Čačića u RTL Direktu u kojem je komentirao izjave i stavove Gordana Lauca, oglasio se i sam Lauc na svojem Facebook profilu te objavio poduži post koji prenosimo u cjelosti:

Župan Čačić prikazao je podatke koji pokazuju da je u Varaždinskoj županiji COVID-19 preboljelo možda i više od 50 posto nastavnika i radnika u tvornicama. Kako su mi rekli da me župan Čačić nekoliko puta spomenuo poslušao sam sinoćnji RTL direkt.

Moram priznati da ja sasvim pristojno i razumno govorio i vjerujem da ima dobre namjere. Zato ću se potruditi pojasniti jednu stvar koju je pogrešno prikazao. Ne znam je li u pitanju nesporazum, ili mu je netko to namjerno krivo prikazao, no razlika između trenutne prevalencije (oko 3% što su pokazali testovi) i ukupnog broja do sada oboljelih (prokuženost koju možemo samo procjenjivati) je velika.

Varaždinu porastao broj zaraženih sredinom listopada

Župan Čačić kaže da je u pogonima, školama i sl. antigenskim testovima pronađeno oko 2,5 – 3 posto ljudi koji su potpuno asimptomatski, no ipak su zaraženi sa SARS-CoV-2.

U Zagrebu je zaraženih nastavnika bilo čak i nešto više. Što nam taj podatak govori o stvarnom broju do sada zaraženih osoba u Varaždinskoj županiji ili Zagrebu? Varaždinska županija je na incidenciju stvarno zaraženih koju ima sada došla negdje polovinom listopada, a PCR testovi su to pokazali tjedan dana kasnije. Jedno mjesec dana bila je i znatno viša. Zaražena osoba je prosječno zaražena oko dva tjedna, dakle od tih 3% potvrđenih negdje oko 0,2 posto% – 0,3 postose svaki dan zarazilo / oporavilo. Dakle rezultati testiranja pokazuju da je u zadnjih šezdeset dana negdje između 12 posto i 18 posto radnika i nastavnika u Varaždinskoj županiji (i nastavnika u Zagrebu) preboljelo COVID-19, a da nije imalo nikakve simptome.

Postoje i lažno pozitivni testovi

Broj od 2-3 posto utvrđen je antigenskim testovima za koje znamo da nisu potpuno pouzdani kada se koriste za testiranje asimptomatskih osoba. Procjene su da ih „promaše“ negdje između 20% i 40%. Postoji i problem lažno pozitivnih, no prema specifikacijama testa njih ne bi trebalo biti puno. Za potrebu ovog izračuna pretpostavimo da je lažno negativnih bilo 30 posto, tako da bi to značilo da je stvarni broj radnika u tvornicama i nastavnika u Varaždinskoj županiji koji je u zadnja dva mjeseca bio asimptomatski zaražen s SARS-CoV-2 negdje između 16 posto i 24 posto.

Iz brojnih studija koje su provedene u svijetu znamo da je COVID-19 asimptomatski kod 20 – 40% zaraženih osoba. Teško je znati jesu li ovih 16-24% u Varaždinu bili doista asimptomatski, ili su samo ignorirali blage simptome, no na tako velik broj asimptomatskih treba dodati još najmanje toliko ljudi koji su doista i razvili simptome COVID-19, što je doista minimalna i jako konzervativna procjena.



Zaključno, rezultati koje je župan Čačić prikazao govore da je samo u zadnja dva mjeseca u tvornicama i školama u Varaždinu zaraženo najmanje 30 posto, a vrlo vjerojatno i preko 50 posto svih zaposlenika. To naravno ne možemo ekstrapolirati na opću populaciju, budući da primjerice umirovljenik u nekom selu ipak ima manje kontakata s drugim ljudima no nastavnik u školi.

Trebamo računati na osobnu odgovornost

No kako je u Varaždinskoj županiji u zadnja dva mjeseca PCR testovima potvrđena zaraza kod 11,500 ljudi, što je oko 8 posto odrasle populacije, čak i najkonzervativnije procjene govore da je stvarno zaraženo više od 30 posto, a možda čak i preko 50 posto ukupne odrasle populacije. Tako velik broj ljudi koji su u međuvremenu postali otporni na COVID-19 znači da možemo biti dosta sigurni da će se pad broja slučajeva nastaviti. Pad bi se vjerojatno nastavio i ako bi došlo do relaksacije mjera (učinak prokuženosti od 30 posto više usporava širenje zaraze no nekoliko najjačih mjera zajedno), no kako s dolaskom zime sve više ljudi ima teški oblik COVID-19 moramo još malo izdržati i maksimalnim naporima svakoga od nas što više smanjiti broj zaraženih, posebice u visoko-rizičnim skupinama.

Cjepivo je jako blizu i bilo bi stvarno šteta izgubiti još više baka i djedova dok ih ne uspijemo cijepiti u sljedećih mjesec, dva i zbog toga se svatko od nas mora maksimalno potruditi minimalizirati kontakte s drugim ljudima kako se ne bi zarazio ili zarazio nekog drugog. No ako je netko već prebolio COVID-19, onda mu druženje s drugim osobama koje su također preboljele ne bi trebalo zamjeriti, jer ipak trebamo sačuvati i psihičko zdravlje. To je nemoguće kontrolirati ili propisati, tako da i tu možemo samo računati na osobnu odgovornost.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.