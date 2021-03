LAUC OBJAVIO ‘SMRT KORONAVIRUSU’: ‘Gotovo polovina Hrvatske se može ponašati opuštenije, ne prijeti veliki novi val’

‘Još uvijek ima puno ljudi koji se mogu zaraziti i određena doza opreza je potrebna, no gotovo polovina Hrvatske se u ovom trenutku doista ne treba brinuti i mogu se ponašati dosta opuštenije’

Nakon rasprava o objavljenim rezultatima prve faze studije “Procjena serološkog odgovora populacije Grada Zagreba na kontakt sa SARS-CoV-2”, koju su vlastitim sredstvima financirale Specijalna bolnica Sv. Katarina, laboratorij tvrtke Genos Gordana Lauca uz potporu tvrtke Euroimmun, a koja je potvrdila da je 26 posto ispitanika razvilo protutijela nakon kontakta s koronavirusom, danas se Lauc na Facebooku ponovno osvrnuo na studiju, rekavši kako možemo biti sigurni da ne prijeti veliki novi val zaraze.

“Kako naša populacijska studija izaziva veliki interes, pa se na tu temu čak rade i bizarni video uradci, evo mali update: Dakle studija je primarno namijenjena razumijevanju faktora koji utječu na transmisiju virusa (i to je ono što ćemo objaviti kao znanstveni rad za nekoliko mjeseci), no jedan od interesantnih podataka koje ova studija otkriva i okvirni udio ljudi koji su do sada bili ukontaktu s virusom. Tu je najveći problem reprezentativnost uzorka i nažalost tu nema idealnog rješenja (tipa čak i da savršeno generirate reprezentativni uzorak, činjenica da osoba mora biti motivirana da dođe izvaditi krv vam kvari reprezentativnost). Zato je naš najbliži proksi populacija ljudi koji idu na redovne sistematske preglede (zaštita na radu, kolektivni ugovori, vozačke i sl.).

Do sada smo analizirali 475 takvih (od do sada analiziranih 1300 ljudi) i među njima je 164 onih koji imaju protutijela na SARS-CoV-2 (35%). Ako gledamo po nasumičnim skupinama od cca 95, postoci su bili 38%, 24%, 36%, 42% i 31%. Na temelju toga možemo zaključiti da cca 35% radno aktivne populacije u Zagrebu ima protutijela i zaštićeno je od nove zaraze. U našoj studiji smo utvrdili da 25% ljudi koji su preboljeli covid nije razvilo protutijela, tako da na tih 35% zaštićenih pomoću trenutno postojećeg IgG-a u plazmi treba dodati još nešto preko 11% populacije koja je preboljela COVID-19 no već su izgubili protutijela, ili ih nikada nisu niti razvili.

Naša studija nema za cilj precizno utvrditi postotak ljudi u Hrvatskoj koji su preboljeli COVID-19, no usporedbom broja potvrđenih zaraženih u Zagrebu s brojem potvrđenih zaraženih u ostatku zemlje, možemo biti dosta sigurni da je preko 40% (vjerojatno negdje između 40% i 45%) ljudi zaštićeno od ponovnog obolijevanja. Kada na to dodamo još skoro 5% koji su cijepljeni, možemo biti dosta sigurni da Hrvatskoj ne prijeti veliki novi val zaraze. Još uvijek ima puno ljudi koji se mogu zaraziti i određena doza opreza je potrebna, no gotovo polovina Hrvatske se u ovom trenutku doista ne treba brinuti i mogu se ponašati dosta opuštenije. Oni koji pripadaju u rizične skupine a još uvijek nisu cijepljeni, trebaju se još malo strpiti dok i oni dođu na red za cijepljenje. Primjerice danas je u Hrvatskoj cijepljeno preko 16,000 ljudi, tako da to ne bi trebalo biti previše dugo.

LAUC ODGOVORIO NA PROZIVKE: ‘Za sve one koji se žale da studija nije dobra – mogu sami provesti bolju ako to žele’

PLENKOVIĆ O PANDEMIJI: ‘Trebamo zadržati oprez’; Kaže da u EU vlada opće nezadovoljstvo dinamikom isporuke cjepiva

Situaciju s koronavirusom u Hrvatkoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.