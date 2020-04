LAUC O VAŽNOM OTKRIĆU KOJE SE TIČE I HRVATSKE: ‘Vjerojatno ćemo se svi zaraziti prije razvoja cjepiva, ali nema razloga za paniku’

Lauc: ‘Virus se širi puno brže nego što su to prve procjene predviđale. Zaraženih je jako puno, a većina njih (možda čak 80%) nemaju nikakve simptome i potpuno se neprimijećeno kreću u populaciji’

Molekularni biolog Gordan Lauc danas je na svom Facebook profilu prenio dijelove teksta o koronavirusu koji je objavljen u časopisu New England Journal of Medicine. Pritom je objasnio što informacije iz New Yorka znače za Hrvatsku.

“Iznimno zanimljiva informacija koja budi optimizam stiže nam danas iz New Yorka. Objavljena je jučer u časopisu New England Journal of Medicine, koji je najugledniji medicinski časopis na svijetu i u najvećem broju slučajeva ono što je tamo objavljeno smatra se vrlo pouzdanom informacijom. ‘Prevodim’ neke od najzanimljivih informacija na ‘normalni’ jezik:

1) Od 211 trudnica koje su primljene u bolnicu radi porođaja između 22. ožujka i 4. travnja njih 33 su bile pozitivne na COVID-19, dakle više od 15%. Ako pretpostavimo da su se trudnice ipak malo više pazile, da je od onda prošlo još 10 dana te da postoji određeni postotak lažno negativnih testova, za očekivati je da je u New Yorku do danas već negdje između 20-40% populacije zaraženo SARS-Cov-2 virusom. (U Hrvatskoj je taj broj bitni niži, jer smo epidemiju zaustavili puno ranije).

2) Od 33 trudnice pozitivne na COVID, njih 29 nisu imale nikakve simptome (gotovo 90%). Tijekom hospitalizacije temperaturu je razvilo još njih tri, što znači da oko 80% mladih žena zaraženih SARS-Cov-2 virusom ne pokazuje nikakve simptome bolesti. Ovo je slična brojka onoj koju su nedavno objavili u Kini, tako da se čini sve vjerojatnijim da veliki udio zaraženih stvarno ne razvija nikakve, ili vrlo blage simptome”, piše Lauc.

Što to znači za nas?

Potom je objasnio što to znači za nas u Hrvatskoj. Iako priznaje da situaciju iz New Yorka i analizu na trudnicama nije moguće potpuno preslikati i generalizirati, misli da se na temelju ove informacije može dosta pouzdano tvrditi dvije stvari:

“1) Virus se širi puno brže nego što su to prve procjene predviđale. Zaraženih je jako puno, a većina njih (možda čak 80%) nemaju nikakve simptome i potpuno se neprimijećeno kreću u populaciji.

2) Teški i smrtni slučajevi koje vidimo, samo su vrh ledenog brijega zaraženih”, tvrdi Lauc.

Teško je zaštititi se od virusa

Iz toga možemo zaključiti sljedeće: “Bilo tko, uključujući i nas same, možda širi virus. Od njega se jako teško možemo zaštiti i vjerojatno ćemo svi doći u kontakt s virusom prije razvoja cjepiva ili čarobnog lijeka. No velika većina ljudi, čak i onih starijih i bolesnih neće razviti teške simptome, dakle nema razloga za pretjeranu paniku i strah.

No ovaj virus je i dalje jako opasan i dio ljudi će razviti teške simptome, ili čak umrijeti od njega. Zbog toga se svi moramo ponašati krajnje odgovorno i truditi se da ne širimo virus: izbjegavati kontakte s drugim ljudima, prekriti nos i usta nekakvom maskom, šalom ili sl. kad smo u zatvorenim prostorima ili blizu drugih ljudi, te što češće prati ruke toplom vodom i sapunom”, zaključuje Lauc.

