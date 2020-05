LAUC O CJEPIVU PROTIV COVIDA: ‘Neće biti obavezno, ali… Imunitet će onima koji ga imaju nositi određene privilegije’

Lauc navodi da postoji otpor prema cijepljenju zato što već desetljećima u Europi ljudi ne umiru od zaraznih bolesti

Domaći molekularni biolog Gordan Lauc postao je više poznat hrvatskoj javnosti otkada je zavladala pandemija koronavirusa. O ovoj temi Lauc zna puno i svoje znanje rado dijeli na Facebooku, no njegova nedavna objava je izazvala negodovanje protivnika cijepljenja.

“Mnoge majke se boje cijepiti svoje dijete, no vrlo su rijetke one koje se boje kupiti mu sladoled. Sladoled je zapravo puno opasniji od cjepiva, jer je broj trovanja salmonelom i komplikacija uslijed tog trovanja daleko veći nego što je to kod cijepljenja”, napisao je Lauc i izazvao polemike antivaksera.

Hrvatski znanstvenik izjavio je i da će se on cijepiti kada se napravi cjepivo protiv koronavirusa, što je također izazvalo reakcije. Na temu cijepljenja protiv Covida Lauc je razgovarao sa Slobodnom Dalmacijom.

O antivakserima

Lauc kaže da je u posljednjih nekoliko godine više puta ulazio u polemike s tzv. antivakserima i da je to uglavnom uvijek izgledalo slično. Objašnjava da postoji mala skupina iznimno agresivnih antivaksera koji organizirano napadaju ljude koji pokušavaju iznositi činjenice o cijepljenju.

“Oni koriste brojne lažne račune na društvenim mrežama s kojih šalju uvredljive poruke i takvim digitalnim nasiljem pokušavaju održati na životu jedan propali projekt koji su svi mjerodavni autoriteti proglasili prijevarom. Mislim da je jako važno razlikovati ljude koji su uplašeni i zabrinuti od agresivnih propagatora notornih laži, koji na toj platformi grade svoj društveni utjecaj. Jasno je da se roditelji brinu za svoju djecu, i kad slušaju takve strašne poruke na društvenim mrežama, ne znaju razlikovati istinu od laži. Zato je jako važno da tzv. mainstream mediji što manje pozornosti poklanjaju tim marginalnim pokretima koji izmišljaju razne zavjere, od ravne zemlje do otrova i čipova u cjepivima”, govori znanstvenik Lauc za Slobodnu Dalmaciju.

Zašto ćemo još dugo morati čekati cjepivo protiv Covida?

Kada je riječ o razvoju cjepiva protiv koronavirusa, Lauc objašnjava da će to trajati još dugo baš zato što je prvo potrebno utvrditi da je ono sigurno, ali i učinkovito. U trenutnoj situaciji, objašnjava Lauc, to nam se čini kao nešto loše, međutim, radi se o tome da nitko ne želi napraviti cjepivo koje će možda nekome naštetiti.

“Zato ćemo, nažalost, još dosta dugo čekati na cjepivo protiv virusa SARS-CoV-2. U ovom trenutku velik broj istraživača radi na razvoju cjepiva i ispituju se sve varijante, od oslabljenih virusa do potpuno novih pristupa u kojima bi se kao antigen koristila RNA, a ne proteini virusa. Provedeni su prvi pokusi na životinjama koji su pokazali određeni uspjeh, a sada se provode i prva ispitivanja na ljudima. Nažalost, na rezultate tih ispitivanja morat ćemo pričekati još neko vrijeme”, objašnjava molekularni biolog.

Zašto ljudi imaju otpor prema cjepivima protiv zaraznih bolesti?

Premda živimo u 21. stoljeću, ljudi i dalje imaju otpor prema cijepljenju. Gordan Lauc ima objašnjenje i za to pa kaže da primjerice cjepivo protiv gripe imamo godinama, a da se još uvijek mali broj ljudi cijepi. Navodi da se problem krije u tome što već desetljećima u Europi ljudi ne umiru od zaraznih bolesti. Objašnjava da je do prije samo nešto više od sto godina, svega 50 posto djece doživjelo pubertet, dok bi ostali prije toga preminuli od neke zarazne bolesti. Lauc smatra da bi, kada bi ljudi danas vidjeli kako izgledaju djeca koja su dobila velike boginje ili dječju paralizu, situacija bila puno drukčija.

“Isto tako, ako nam se na jesen dogodi ono što se prije koji mjesec dogodilo u Bergamu ili New Yorku, situacija će biti puno drugačija. Tu vrlo lako možemo povući analogiju sa, primjerice, pušenjem, gdje velik broj ljudi puši iako je nedvojbeno dokazano da je to jako štetno. No, oni tu štetu ne vide svojim očima i zato i dalje puše. Koristi od cijepljenja, nažalost, ne možemo izravno vidjeti i uvijek će biti onih koji će tvrditi da to ničemu ne služi. Ne vjerujem da je anketa koja je rezultirala postotkom od 40 posto onih koji se ne bi cijepili točna, no sigurno velik broj ljudi ima određene rezerve prema cjepivima, posebice ako se sami ne osjećaju ugroženi. No, ako ne cijepimo djecu, nanosimo veliku štetu, kako njima, tako i drugima i tu se zato mora umiješati država i propisati neke stvari kao obavezne.

Što se tiče cjepiva za COVID-a 19, ono gotovo sigurno neće biti obavezno, no sigurno će, ako se pandemija ponovno proširi, imunitet na COVID-19 nositi određene privilegije, poput slobode putovanja ili rada, koje će to cjepivo učiniti atraktivnijim od stjecanja imuniteta obolijevanjem”, objasnio je Lauc za Slobodnu Dalmaciju.

O nerazumnim tvrdnjama znanstvenika

Postoji dosta znanstvenika koji u javnost izlaze s nerazumnim tvrdnjama što stvara nepovjerenje ljudi u zdravstvene institucije itd. Lauc objašnjava da je broj takvih znanstvenika zanemarivo mali, no da nažalost dobivaju veliku medijsku pozornost i to nezasluženo.

“Tu običan čovjek ne može puno, no oni koji rade u medijima mogu. U zadnje vrijeme vidimo da se mediji trude prenositi istinu, a sve je manje onih koji pokušavaju profitirati na lažnim vijestima. Čak su i veliki internetski servisi poput Facebooka i YouTubea počeli aktivno uklanjati takve lažne informacije i zato se situacija oko cijepljenja bitno popravlja. Usklađenim djelovanjem politike, struke i medija Hrvatska je uspješno izbjegla prvi val pandemije i sad ćemo zbog toga vjerojatno imati uspješnu turističku sezonu, što će nam donekle umanjiti gospodarsku štetu”, kazao je domaći znanstvenik.

