LAUC NE PRESTAJE IZNENAĐIVATI: ‘Dobro je da se ljudi opuste. Hoće li biti 100 ili 200 novozaraženih, to je više manje nebitno…’

‘S ovim brojem potvrđenih pozitivnih broj bolesnih se ne povećava, to je važno. Treba paziti da ne dođemo na 500 ili 1000 slučajeva, a hoće li ih biti 100 ili 200, to je više manje nebitno’, smatra hrvatski znanstvenik

Znanstvenik Gordan Lauc rekao je danas za N1 da je sad važnija činjenica da je u Hrvatskoj mali broj bolesnih ljudi od rasta broja zaraženih. “Preveliki je fokus na to koliko je ljudi pozitivno. Važnije je koliko je bolesnih”, rekao je Lauc te dodao kako je cilj izbjeći 500 ili 1000 novozaraženih u jednom danu.

“Želimo izbjeći preopterećenje zdravstvenih sustava. S današnjom razinom testiranih i potvrđenih još imamo stotinu i nešto hospitaliziranih, mali broj ljudi na respiratorima, nemamo velik broj bolesnih. Dok se to ne dogodi, Hrvatska nije ugrožena. S ovim brojem potvrđenih pozitivnih broj bolesnih se ne povećava, to je važno. Treba paziti da ne dođemo na 500 ili 1000 slučajeva, a hoće li ih biti 100 ili 200, to je više manje nebitno”, tvrdi Lauc.

“Mislim da imamo velik problem psihologije u ovoj situaciji. Ljudi ne mogu preživjeti psihozu rata i straha koja traje predugo i nakon što su svi bili odgovorni u ožujku, za očekivati je da u situaciji kad ne vidite posljedice bolesti, da se ljudi opuste. Zbilja imamo mali broj bolesnih. Ako ljudi ne umiru, nemamo ozbiljan zdravstveni problem. Dobro je da se ljudi opuste jer je moguće da će najesen biti puno gore”, upozorava Lauc.

ZNANSTVENIK LAUC OPET IZNENADIO: ‘U ovom trenutku Covid nije problem, nemamo bolesnih, nemamo umrlih. Veći problem je nešto drugo’

JOŠ JEDNA EUROPSKA DRŽAVA STAVILA HRVATSKU NA POPIS SIGURNIH ZEMALJA: Hoće li nam posezona ipak biti uspješna?

Strože mjere na zimu?

Lauc je rekao da se tek treba vidjeti hoće li se doista na zimu pojaviti teži oblik bolesti: “Trenutno u Melbournu, gdje je njihova zima, vidimo da je smrtnost bitno veća nego ovdje. Ako nam ljudi počnu umirati i bolnice budu pune, onda ćemo morati imati strože mjere. Mislim da neće trebati zabrane, nego ljudi jednostavno neće ići na skijanje jer će znati da su ugroženi.”

Na pitanje je li milijun i pol doza cjepiva, za koliko se Hrvatska predbilježila, premalo, kaže da je to premalo za zaštititi populaciju, ali je dobar prvi korak za barem riješiti ključne rizične skupine i radnike. “Nije za očekivati da će se svi htjeti cijepiti”, kaže Lauc.

Dodao je da registraciju cjepiva prije treće faze testiranja smatra neodgovornom. “Što se tiče proizvodnje, različite su tehnologije u igri. Ovo sad u testiranju je relativno jeftino tako da proizvodna cijena ne bi smijela biti viša od 5 do 10 eura, a na tražištu očekujem isto prihvatljivu cijenu. Testiranje košta bitno više.”

OVA HRVATSKA ŽUPANIJA IMA NAJVEĆI BROJ NOVOZARAŽENIH: 14 pacijenata je u bolnici, a na respiratoru je jedna osoba

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.