LAUC KAŽE DA SMO BLIZU ILI ČAK NA VRHUNCU PANDEMIJE: ‘Najteži dani nas tek čekaju, ali siguran sam da iznad jedne brojke nećemo ići’

Procjenjuje kako smo na vrhuncu epidemije, ali to znači i da oboljeli ipak ne bi trebali preplaviti zdravstveni sustav

Gordan Lauc, znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade, za HRT je komentirao kako smo blizu vrhunca epidemije u Hrvatskoj, ali ističe i kako to ujedno znači da nas najteži dani tek čekaju.

Rast se usporava, ali..

“Brojevi su veliki, ali ih treba staviti u kontekst. Tjedni prosjek u Hrvatskoj je negdje iznad 450, a druge su zemlje na znatno višem broju, Belgija je na skoro 2.000. Brojevi nisu neočekivani. Ne znam što nas čeka idući tjedan. Pokušavamo to predvidjeti. Naznaka je dobrih vijesti da smo do prije nekoliko dana, na tjednoj bazi imali dvostruko više zaraženih. Sada taj broj stagnira i trenutno smo na 60 posto. U Zagrebu je taj broj počeo padati i ranije i ispod smo 50%. Brzina usporava“ kazao je Lauc no odmah upozorava kako hospitalizacije i smrti kasne dva do tri tjedna.

“Siguran sam da nećemo doći na brojke iznad 5 tisuća, ali možemo doći na 4 tisuće. Tako da ćemo mi sigurno u hosoitalizacijama i po broju mrtvih doći na vjerojatno dvostruke brojke od današnjih. Ako ne i više“, naglasio je Lauc.

ĐIKIĆ I LAUC: ‘Ovo je najopasniji virus u zadnjih 100 godina’; ‘Za dva tjedna nas čeka nešto još gore’

Zabrana okupljanja je učinkovita

Ističe kako su istraživanja pokatala da je zabrana okupljanja jedina uistinu učinkovita mjera, dok sve ostale mjere ovise prije svega o svakom pojedincu.

Objasnio je i zašto su maske toliko važne,. „Vrlo je važno znati da virus ostaje lebdjeti u zraku i da je bitno da se u istom prostoru na duže vrijeme zadržava što manje ljudi. Bitno je prozračivati prostore. Ako udahnete virus, on mora proći nekoliko vaših linija obrane prije nego vas zarazi. Ako udahnete 10 virus ima veću šansu. A ako udahnete milijun – puno je veća šansa“, objasnio je te dodao kako je važno paziti i da zrak u sobama ne bude presuh,

Vezano za bolnički sustav kazao je da predviđanja kažu kako brojevi novozaraženih neće više drastično rasti. U tom kontekstu bi i broj kreveta i broj osoblja biti dovoljan da prođemo pandemiju, smatra Lauc. Međutim, to će se dogoditi ako se svatko od nas bude zaista trudio da ne zarazi sebe i druge. Mi svojim odlukama odlučujemo hoćemo li imati dovoljno kreveta u bolnicama ili nećemo, zaključio je.

LAUC UPOZORAVA DA ĆE UMIRATI 30 LJUDI DNEVNO: ‘Ipak, zbog jedne stvari Hrvatska je u boljoj poziciji, a znam i kad bi se sve moglo smiriti’

Svi koji su preboljeli covid usporavaju širenje

“Cjepivo je sigurno trajno rješenje. Na žalost, to što će cjepivo biti registrirano do Božića ne znači da ćemo se svi moći cijepiti. Većina nas će ovu zimu morati progurati bez cjepiva. Većina će doći u kontakt s cjepivom, neki neće imati simpotma, dio će imati blage, a dio teške simptome. Bitno je da to rasporedimo. Svi koji su ljetos preboljeli Covid danas usporavaju širenje epidemije. Svi koji su zaraženi danas, za dva do tri tjedna će usporavati širenje. Takvim optimiranjem širenja i pomoću mjera – doista ćemo progurati proljeće. A onda, budući da ne znamo koliko imunitet traje – dočekat ćemo cjepivo i cijepiti se, ako treba i svake godine, zaključio je Lauc.