LAUC OTKRIO ŠTO MISLI O NOVOM LOCKDOWNU I MASKAMA: ‘Možete se zaraziti čak i ako ih nosite. Tu postoje druge stvari na koje treba paziti’

Znanstvenik kaže da Hrvatska nije među najgorima po broju dnevnih zaraza

Gordan Lauc, znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade, komentirao je za N1 situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj. Trenutačno se u Lijepoj našoj dnevni broj zaraženih sve više povećava, a osobito se porast novozaraženih vidi u Gradu Zagrebu.

Odgovarajući na pitanje je li alarmantan podatak da danas na ukupan broj testiranih imamo 10,65 posto zaraženih, Lauc kaže da u cijeloj Europi se povećava ljudi s potvrđenom zarazom. Ipak, kaže znanstvenik, Hrvatska nije među najgorima.

“Kada pogledate, Slovačka ima četiri puta više novozaraženih, Češka ima deset puta više, tako da kod nas situacija nije alarmantna niti što se tiče brojeva, a posebice nije što se tiče broja teško bolesnih ljudi. Mi još imamo svega dvadeset i nešto ljudi na respiratorima, tako da ovo još uvijek nije razlog za paniku. No činjenica je da je trend loš, sada moramo vidjeti hoće li se taj trend nastaviti u smjeru gore navedenih zemalja pa ćemo završiti na tisuću ili dvije tisuće dnevno što bi bilo stvarno zabrinjavajuće. Ili će se pak trend lagano usporiti što znači da je pandemija pod kontrolom”, rekao je Lauc za N1.

‘Lockdown je učinkovit kada je mali broj zaraženih’

“U ovom trenutku je jako teško znati što je najbolje napraviti jer kada pogledamo Argentinu, Čile, Peru koji imaju mjesecima vrlo stroge lockdowne, oni i dalje imaju vrlo velik broj slučajeva. Nije sigurno da bi radikalni lockdown ako se provodi u zimskom periodu mogao bitno smanjiti broj slučajeva. Lockdowni rade učinkovito kada imate mali broj zaraženih. To je ono što smo vidjeli u Novom Zelandu, Kini i u nekim drugim istočnim zemljama.

Kod velikog broja zaraženih jako teško je tu infekciju potpuno suzbiti. Mi moramo samo na neki način optimizirati mjere da nemamo naglo povećanje broja. Ako ostane petsto, tristo, dvjesto zaraženih na dan ja mislim da nema potrebe za nekim bitnim promjenama. Ako vidimo da se broj povećava i pogotovo ako vidimo da se broj bolesnih ljudi povećava onda će trebati razmišljati kako smanjiti kontakte među ljudima”, objašnjava znanstvenik.

Je li ograničavanje javnih okupljanja dobra borba protiv širenja zareza?

Kada je u pitanju držanje distance i zabrana javnih okupljanja, Lauc kaže da je sigurno da se virus prenosi sa čovjeka na čovjeka. Da bi se to izbjeglo trebalo bi držati udaljenost ili napraviti barijeru.

“Maska je jedna od stvari koja može napraviti barijeru među ljudima. S tim da na masku uvijek treba gledati na način da moja maska štiti ljude oko mene, a ne da štiti mene. Maska ne daje sigurnost i pored maske se možete zaraziti. Primarno održavanje udaljenosti među ljudima, izbjegavanje velikih okupljanja u zatvorenim prostorima i maska uvijek može pomoći, maska ne može škoditi”, kaže Lauc.

Covid kao karantenska bolest

“Kada dođe do velikog širenja virusa kao što je ovdje slučaj vi to ne možete zaustaviti na taj način jer se virus previše proširio. Možemo jedino nekakvim globalnim mjerama pokušati usporiti širenje da ne dođe do preopterećenja zdrasvstvenog sustava.

Ne smijemo zaboraviti da je ovo samo jedan od virusa, na svijetu postoje stotine i stotine virusa koji su puno godi od ovoga i ne možemo se fokusirati samo na jedan, jedino što moramo paziti jer znamo da ovaj virus može zaraziti jako puno ljudi u kratko vrijeme da nam se ne dogodi da se ne optereti zdravstveni sustav” , rekao je znanstvenik.

‘Imali smo zaraženih, ali ne i bolesnih’

Lauc podsjeća da je Svjetska zdravstvena organizacija procijenila da je oko 10 ljudi na planeti zaraženo Covidom-19 pa Lauc kaže da on osobno vjeruje, kakve su i procjene HZJZ-a, da je u Hrvatskoj 10 posto populacije zaraženo koronavirusom. To je zato što je Hrvatska bila otvorena čitavo ljeto te se našla na prvoj liniji europskog središta što je bila Italija.

“To što smo mi pronašli u testovima ne znači da je toliko zaraženih ljudi. I to što je broj potvrđenih s 200 skočio na 500 ne znači da se epidemija udvostručila. Jednostavno taj broj ljudi smo našli. Tijekom ljeta očigledno je veći broj ljudi imao vrlo blage simptome, mi smo imali zaražene ljude, ali nismo imali bolesnih ljudi. Kako dolazi zima bit će sve više zaraženih, a nažalost bit će i sve više bolesnih”, navodi Lauc.

‘Koronavirus za Hrvatsku za sada nije bio zdravstveni problem’

Još jedan član Vladina znanstvenog savjeta, Radman, rekao je da u Hrvatskoj godišnje umire 50.000 ljudi te da je od Covida-19 preminulo nešto više od 300. Lauc je upitan čemu onda sve ovo ako je tako mali broj ljudi preminuo u odnosu na druge države.

Ti brojevi nisu sporni. U Hrvatskoj umire 50 000 ljudi godišnje, dnevno oko 150 umre iz različitih razloga. I koronavirus dosada u Hrvatskoj nije bila veliki zdravstveni problem. Nije bila zato što smo ga na vrijeme zaustavili u ožujku i nije se razbuktala na način kako se razbuktala u Italiji ili New Yorku. Mi još ne znamo što će se dogoditi preko zime. Možda koronavirus postane ozbiljan zdravstveni problem, zasada ona u RH ona doista nije. Važno je pratiti trendove, važno je paziti da nam se ne dogodi situacija da nas ne iznenadi veliki broj teško bolesnih ljudi. Ako doista tako gledamo, broj ljudi na respiratorima se ne mijenja bitno u zadnjih nekoliko tjedana, mi trenutno nemamo veliko širenje epidemije koje bi nas trebalo uplašiti”, rekao je Gordan Lauc za N1.

