LAUC KAŽE DA I NJEGOV GENOS ULAZI U KLUB KORONAPROFITERA: ‘Što će biti nakon današnje objave tek ćemo vidjeti!’

‘U ovoj pandemiji se stvorio čitav ekosistem koronaprofitera kojima se jako sviđa ovo ‘novo normalno’ i željeli bi nas što duže zadržati u njemu… kako se stvari razvijaju čini se da i moj Genos ulazi u klub koronaprofitera’

Znanstvenik Gordan Lauc danas je na Facebooku ironično napisao kako izgleda da i njegov Genos ulazi u klub koronaprofitera, na koje je stalno upozoravao, nakon što je u časopisu Science izašao rad o tome kako za razumijevanje teškog oblika COVID-19 potrebno analizirati glikozilaciju, u čemu je Genos vodeći u svijetu.

“Jedan od problema u ovoj pandemiji je to što se stvorio čitav ekosistem koronaprofitera kojima se jako sviđa ovo ‘novo normalno’ i željeli bi nas što duže zadržati u njemu… Stalno upozoravam na to i govorim da ne trebamo slušati širitelje panike koji profitiraju na pandemiji, no kako se stvari razvijaju čini se da i moj Genos ulazi u klub koronaprofitera.

Genos nikada nije, a niti neće prodavati testove vezane za COVID-19 u Hrvatskoj, tako da moji javni nastupi nisu opterećeni mogućim sukubom interesa, no ova pandemija je definitivno bitno podigla interes za analizom glikana, a tu je Genos vodeći na svijetu. Već prošle godine su nam narudžbe za analizu glikana koje dolaze iz vodećih svjetskih istraživačkih ustanova (Harvard, Cambridge, Oxford itd) porasle preko 100%, a što će biti nakon ove današnje objave tek ćemo vidjeti.

Naime vodeći znanstveni časopis ‘Science’ je upravo objavio veliki rad koji pokazuje da je za razumijevanje teškog oblika COVID-19 (ali i drugih virusa s ovojnicom) potrebno analizirati glikozilaciju imunoglobulina G. Glikozilacija imunoglobulina G je molekularna podloga našeg GlycanAge testa biološke dobi, a Genos tih analiza provodi više od svih ostalih laboratorija na svijetu zajedno…”, napisao je Lauc.

LAUC TVRDI DA RAST BROJA NOVOZARAŽENIH NIJE VELIK: ‘Nisu nam potrebne najstrože mjere’; Objasnio je i zašto

LAUC ODGOVORIO NA PROZIVKE: ‘Za sve one koji se žale da studija nije dobra – mogu sami provesti bolju ako to žele’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.