Na facebook je pisao o zemljama koje imaju strože i blaže mjere

Posljednjih dana Hrvatska nema dobru epidemiološku sliku. Broj zaraženih je na tjednoj razini u značajnom porastu, a Stožer je reagirao uvođenjem novih mjera. Danas smo imali 138 novozaraženih, no brojka je takva zbog toga što su testirani samo hitni slučajevi.

Jedan od onih koji se zalaže za blaže mjere jest znanstvenik Gordan Lauc koji je na svom facebooku objavio post u kojem objašnjava fenomen kako su neke zemlje koje su uvele stroge mjere imale više umrlih od onih zemalja koje su uvele i blaže mjere.

Protiv strožih mjera

“Nije baš lako shvatiti zašto zemlje koje su vrlo rano uvele vrlo stroge mjere na kraju imaju više umrlih od zemalja koje su imale puno blaže mjere. Slovenija i Hrvatska su tu jako dobra usporedba, no imamo još i Češku, Slovačku, Mađarsku, Poljsku, UK itd, na strani “strogih mjera i puno umrlih” te Švedsku, Dansku i Finsku kao zemlje s puno blažim mjerama i manje umrlih…

Ovaj rad objavljen u vrlo uglednom časopisu Nature Communications donosi jedno od mogućih objašnjenja. Analizirajući oboljele i njihove kontakte znanstvenicu su pokazali da ako dođete u kontakt s malom količinom virusa, ne morate se razboljeti, no vaš imuni sustav ipak već počinje razvijati mehanizme zaštite koji će vam pomoći da se obranite ako dođete u kontakt s velikom količinom virusa.

Dakle usputni kontakt s malom količinom virusa negdje na otvorenom, ili tijekom ljeta zapravo donosi više koristi od štete. S druge strane ako se izolirate i tek kada netko od vaših ukućana slučajno negdje pokupi virus i onda vam intenzivnim zajedničkim boravkom u zatvorenom prostoru prenese veliku količinu virusa, vjerojatnost da ćete razviti teški oblik bolesti je puno veća. To je posebice tako tijekom zime kada suhim zrakom u grijanim prostorima inaktiviramo nau mukoznu barijeru što znatno olakšava prolazak virusa kroz našu prvu liniju obrane.

Poznati biokemičar i nobelovac Albert Szent-Gyorgyi rekao je da kada dobar znanstvenik gleda ono što svi gledaju, on vidi i ono što drugi ne vide. Neki od nas su još prošlog ljeta govorili da nije loše to što će se dio ljudi zaraziti tijekom ljeta, kada su simptomi bitno blaži, te da pretjerano stroge mjere više štete nego što koriste. Nažalost neki moji kolege ili nisu dovoljno dobri znanstvenici da bi znali prepoznati ono što nije vidljivo na prvi pogled, ili sulude stroge mjere guraju iz nekog drugog razloga. Sada se ponovo u medijima čuju glasovi onih koji traže stroge mjere. To je potpuno krivo. Čak i ove mjere koje sada imamo su u dobroj mjeri već previše oštre. Dolazi ljepše vrijeme, broj zaraženih će se brzo smanjiti i trebamo što prije zaboraviti na ovu pandemiju i okrenuti se stvarnim životnim problemima”, napisao je Lauc na Facebooku.